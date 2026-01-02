Mundo

Detención de periodista salvadoreño en España desata denuncia internacional por persecución; Bukele responde y cuestiona al reportero

El gremio ha denunciado la persecución del Gobierno de Bukele a los periodistas.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 3:31 a. m.
El reportero fue arrestado mientras pedía asilo en España.
La asociación de comunicadores de El Salvador denunció que el fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales fue detenido este viernes, 2 de enero, en la ciudad española de Sevilla, cuando solicitaba asilo político, tras activarse una orden de Interpol tramitada por el gobierno de Nayib Bukele.

En los últimos seis meses, al menos medio centenar de periodistas han tenido que abandonar El Salvador por miedo a ser detenidos por su labor crítica contra el gobierno del presidente Bukele, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes).

Rosa “se encontraba tramitando su solicitud de asilo y fue detenido por una alerta de Interpol solicitada por autoridades salvadoreñas”, precisó la Apes en un comunicado publicado en la red social X.

Bukele reaccionó en su cuenta en X y señaló que lo que Rosa busca es obtener alguna prerrogativa: “El nuevo fuero es ser ‘periodista’. El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total”, dijo el mandatario.

La Apes, varios de cuyos miembros han partido al exilio, afirmó que Rosa “ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado” en El Salvador, bajo el cargo de “agrupaciones ilícitas”, un delito con el que se procesa a pandilleros.

Según medios de prensa de España, Rosa, de 25 años, fue detenido en una comisaria de Sevilla a la que acudió para solicitar protección internacional. El periodista, sobre el que pesa una circular roja de Interpol con fines de extradición, será presentado el sábado ante la justicia que decidirá si continúa el trámite de la extradición o del asilo.

En su página de Facebook, la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que “España no debe colaborar en la represión de periodistas” y pidió su liberación “urgente”.

Rosa ha trabajado en el reconocido periódico digital salvadoreño El Faro y el diario La Prensa Gráfica, y ha colaborado con medios internacionales como The Guardian, El País, entre otros, según la Apes. “Exigimos el cese inmediato del acoso, vigilancia y procesos judiciales infundados en contra” del periodista y su familia, remarcó la organización de periodistas de El Salvador.

La Apes trasladó recientemente su personería jurídica al exterior luego de que El Salvador puso en vigencia una ley de agentes extranjeros similar a la que hay en Rusia y Nicaragua, y que, según las oenegés de derechos humanos, es usada por el gobierno para silenciarlas.

Bukele goza de una alta popularidad por su “guerra” contra las pandillas basada en un régimen de excepción que es criticado por grupos humanitarios, pues permite detenciones sin orden judicial. Según las oenegés, ese régimen es también usado en contra de los críticos del presidente.

Con información de AFP.

