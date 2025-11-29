“El Salvador ya probó el irrespeto a los docentes y pagó el precio”, lamenta y advierte Bukele

Un video viral grabado en Panamá, en el que se ve a dos alumnas uniformadas golpeando a una mujer mayor mientras varias personas las incitan a continuar la agresión, ha generado miles de reacciones, incluso de figuras como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El escándalo se deriva no solo por la violencia, sino porque la víctima sería la profesora de inglés de ambas estudiantes del colegio Altos de San Francisco, ubicado en el distrito de La Chorrera, en Panamá, aunque en redes algunos aseguran que la mujer golpeada, quien no contraataca y solo se defiende de los golpes, no es maestra.

Las imágenes son impactantes y Bukele no dudó en usar su cuenta de X para manifestar su molestia: “Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo”, aseguró.

El mandatario agregó que si se quieren obtener otros resultados y un futuro diferente: “hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina”, reiteró.

Las palabras del jefe de Estado siguen a la defensa que realizó en agosto pasado a las medidas de “orden” y “disciplina” implementadas en las escuelas públicas de su país. El objetivo es “evitar” la formación de pandillas dentro de las instituciones educativas. Como es sabido, las maras han sido uno de los principales flagelos de El Salvador y una de las batallas más emblemáticas del gobierno de Bukele.