Gobierno de Nayib Bukele impone penas de 85 años a 254 miembros de la MS-13 en juicio masivo

Un tribunal de El Salvador condenó a más de 250 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el marco de un megajuicio que reunió a cerca de 500 presuntos pandilleros.

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El proceso se convirtió en uno de los mayores juicios contra estructuras criminales realizados en el país y llevó al presidente Nayib Bukele a compararlo con los Juicios de Núremberg, en los que fueron juzgados los principales dirigentes de la Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 85 años de prisión a 254 miembros de la pandilla que operaban en el departamento de Cabañas. La Fiscalía informó la decisión a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Estos pandilleros tenían diferentes funciones que les permitían mantener el control y así facilitar sus actividades ilícitas en distintas zonas de ese departamento”, señaló la institución.

Las condenas alcanzaron hasta 85 años de prisión para algunos de los líderes de la estructura criminal. Foto: Getty Images

Además, precisó que los condenados participaron en delitos cometidos entre 2013 y 2022.

Entre los sentenciados figura Eugenio Morales, considerado uno de los principales líderes de la estructura criminal en la zona, quien recibió una condena de 85 años de cárcel. A su vez, otros 80 acusados deberán cumplir penas de 60 años de prisión, mientras que 173 más recibieron condenas de 30 años.

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El juicio aborda miles de delitos atribuidos a la Mara Salvatrucha, incluidos los asesinatos ordenados contra al menos 87 personas durante un solo fin de semana de marzo de 2022.

Aquella ola de violencia llevó a Bukele a declarar una “guerra” contra las pandillas y a impulsar un régimen de excepción que continúa vigente y que ya ha permitido la detención de más de 91.000 personas.

La Mara Salvatrucha (MS-13) es una de las organizaciones criminales más conocidas y violentas de Centroamérica. Foto: Getty Images

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga de esta medida por otros 30 días. El Gobierno sostiene que el régimen de excepción sigue siendo una herramienta clave para combatir la criminalidad y reducir la actividad de las pandillas.

De hecho, la Presidencia aseguró que durante el martes no se registraron homicidios en el país, “un resultado que permite a las familias salvadoreñas desarrollar sus actividades con tranquilidad y confianza”.

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“Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúan generando resultados en beneficio de la población”, añadió la Presidencia. Bukele también respondió en abril a las críticas que han recibido estos macrojuicios. “Estos 486 terroristas no son delincuentes menores”, afirmó el mandatario.

“Son líderes de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluidos asesinatos, violaciones, a menudo seguida de asesinato, extorsión y secuestro”, apostilló.

*Con información de EuropaPress.