Bukele hace polémica comparación del juicio masivo a pandilleros con los de Núremberg contra los nazis

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles el juicio colectivo al que son sometidos jefes pandilleros en su país con los históricos procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial, esto en medio de su cruzada contra dichas organizaciones criminales, iniciada desde que llegó al cargo.

Un total de 486 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada como una organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos, son juzgados desde el lunes acusados de cometer más de 29.000 asesinatos, entre ellos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar una “guerra” contra las pandillas.

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Bukele señaló en la red social X que lo “novedoso” de este juicio masivo “es hacer responsables a los jefes (pandilleros) por los crímenes cometidos por sus organizaciones”; posteriormente a esto, fue que hizo la comparación que hizo con los jerarcas de la Alemania nazi tras finalizar la Segunda Guerra Mundial a favor del bando aliado.

Nayib Bukele defendió los juicios masivos. Foto: AFP

“No inventamos ese principio. Se llama ‘responsabilidad de mando’ y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, aseguró el mandatario derechista al responder una crítica del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien consideró “injusto” el juicio colectivo que incluye a 22 líderes de la MS-13.

Testigos protegidos acusaron el martes a los 22 “ranfleros” o jefes históricos de la pandilla que actuó como un “corporativo criminal”, según aseguró el fiscal Max Muñoz a través de los medios oficiales sobre el polémico proceso judicial.

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En los Juicios de Núremberg, entre 1945 y 1946, juristas de los países aliados que ganaron la Segunda Guerra sometieron a juicio individualizado a 21 de los más altos dirigentes del régimen nazi alemán, lo que sentó las bases de un sistema de justicia penal internacional. Doce acusados fueron condenados a muerte y colgados.

Bukele mantiene su cruzada contra las pandillas en El Salvadaro. Foto: Getty Images

En el juicio masivo de El Salvador, el primero contra una estructura de mando de las pandillas, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, de acuerdo con la Fiscalía salvadoreña.

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En el marco de su ofensiva antipandillas, Nayib Bukele impuso en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión, algo que el mandatario salvadoreño siempre ha negado o defendido.

Con información de AFP.