El medio La Prensa Gráfica, opositor a Bukele, publicó la más reciente encuesta realizada por su equipo de investigación LPG Datos, en la cual, el mandatario salvadoreño obtuvo un resultado ampliamente favorable frente a su gestión en distintos puntos, como son seguridad y atención al pueblo; sin embargo, para algunos queda debiendo en otras áreas.

Según los datos, el presidente Bukele cuenta con un 91,9 % de aprobación, mientras que solo un 5,9 % lo desaprueba. De ese gran porcentaje de aprobación, el 62,8 % de las personas muestra un apoyo total al gobierno en turno, sobre todo por la gran lucha que ha realizado en materia de seguridad, que es su gran bastión y que otros países en la región quieren emular.

Oposición comparte encuesta de favorabilidad de Nayib Bukele Foto: AFP

El medio señaló que la seguridad ciudadana es la gran razón por la que la gente en El Salvador se encuentra feliz, afirmando que para el 92,5 % de los encuestados “es un tema resuelto”.

Aparte de la razón principal de aprobación del presidente Nayib Bukele, el 14,5 % de los encuestados afirmó que “se han observado cambios y mejoras en general” y el 11 % tiene la sensación de que ha hecho un buen trabajo en general.

A Nayib Bukele le preguntaron por denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos a criminales y su respuesta se viralizó

Por otra parte, las razones de desaprobación apuntan sobre todo a la percepción de que su gestión se ha limitado casi exclusivamente al tema de seguridad, así como a cuestionamientos por su combate a la corrupción y “por falta de transparencia”, el alto costo de la vida y la canasta básica, el desempleo, deficiencias en salud y problemas en educación.

La Prensa Gráfica compartió que “la aprobación del presidente Nayib Bukele se ubica en uno de sus niveles más altos desde el inicio de su gestión”. El máximo de popularidad del mandatario salvadoreño se registró en 2020, durante la pandemia de covid-19, cuando el promedio anual de aprobación alcanzó el 92.5 %. Adicionalmente, tuvo un repunte en este rubro, ya que, para 2025, alcanzó su punto más bajo con solo 85,2 %

Aprobación de Nayib Bukele año tras año Foto: La Prensa Gráfica

El estudio cuenta con un margen de error aproximado del 2.8 % y un nivel de confianza del 95 %, “lo que permite una lectura representativa de la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial”, afirmó el medio encuestador.

Actualmente, Bukele lidera el ranking de aprobación a nivel mundial, seguido de Narendra Modi, de India; Lee Yae-myung, de Corea del Sur; Claudia Sheinbaum, de México; Mark Carney, de Canadá; y Javier Milei, de Argentina.