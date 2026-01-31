A Nayib Bukele le preguntaron por denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos a criminales y su respuesta se viralizó

En medio de los cuestionamientos que ha recibido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, una periodista le consultó sobre el tema.

Todo ocurrió este viernes 30 de enero, durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien visitó El Salvador para reunirse con el mandatario salvadoreño.

Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

En medio de una rueda de preguntas, una periodista de Chilevisión Noticias le preguntó al presidente salvadoreño qué opinaba de los cuestionamientos al llamado “método Bukele” para hacerle frente a la inseguridad en su país.

Tras la pregunta, Bukele empezó recordando que, si bien todos los seres humanos tienen derechos, entre ellos los criminales, había algo que él no entendía.

“Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos [los criminales], que los tienen. Pero, ¿por qué siempre el enfoque es en los derechos humanos de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas? ¿Por qué ellos, que tienen derechos humanos, son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos, porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños…”, le respondió Bukele a la periodista del medio chileno.

A journalist asks about human rights. pic.twitter.com/BSHiGzvJP0 — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 31, 2026

En tal sentido, Bukele fue enfático en advertir que en El Salvador ahora se priorizan los derechos humanos de la gente de bien, que no le hace daño a nadie.

“El Salvador ya probó el irrespeto a los docentes y pagó el precio”, lamenta y advierte Bukele

“Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, yo, a todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes”, agregó Bukele y su respuesta se viralizó en redes sociales.