Mundo

A Nayib Bukele le preguntaron por denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos a criminales y su respuesta se viralizó

El mandatario de El Salvador fue enfático en su respuesta ante una pregunta hecha por una periodista de la prensa internacional.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de enero de 2026, 1:22 p. m.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: getty images

En medio de los cuestionamientos que ha recibido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, una periodista le consultó sobre el tema.

Todo ocurrió este viernes 30 de enero, durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien visitó El Salvador para reunirse con el mandatario salvadoreño.

Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

En medio de una rueda de preguntas, una periodista de Chilevisión Noticias le preguntó al presidente salvadoreño qué opinaba de los cuestionamientos al llamado “método Bukele” para hacerle frente a la inseguridad en su país.

Tras la pregunta, Bukele empezó recordando que, si bien todos los seres humanos tienen derechos, entre ellos los criminales, había algo que él no entendía.

Mundo

El megaproyecto ferroviario que unirá cinco países de América Latina y conectará dos océanos, será la columna vertebral de la región

Estados Unidos

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Mundo

Irán lanza advertencia a Estados Unidos e Israel: “Si el enemigo comete un error...”

Mundo

Julio Borges, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

Mundo

La cruzada por la democracia de María Corina Machado y otras seis noticias internacionales de la semana

Mundo

El exembajador Kevin Whitaker lanza advertencia sobre las despachadas de Petro contra Trump: “Puede resultar en la cancelación de la visita”

Mundo

“Es el infierno”: Carlos Lehder estuvo en la cárcel de Estados Unidos donde está preso Nicolás Maduro y narró detalles del “planeta negro”

Mundo

Así será la nueva mega cárcel en Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele contra las pandillas

Mundo

Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

Gente

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

“Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos [los criminales], que los tienen. Pero, ¿por qué siempre el enfoque es en los derechos humanos de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas? ¿Por qué ellos, que tienen derechos humanos, son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos, porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños…”, le respondió Bukele a la periodista del medio chileno.

En tal sentido, Bukele fue enfático en advertir que en El Salvador ahora se priorizan los derechos humanos de la gente de bien, que no le hace daño a nadie.

“El Salvador ya probó el irrespeto a los docentes y pagó el precio”, lamenta y advierte Bukele

“Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, yo, a todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes”, agregó Bukele y su respuesta se viralizó en redes sociales.

Más de Mundo

Megaproyecto ferroviario en Sudamérica

El megaproyecto ferroviario que unirá cinco países de América Latina y conectará dos océanos, será la columna vertebral de la región

Nayib BukelePresidente de El Salvador

A Nayib Bukele le preguntaron por denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos a criminales y su respuesta se viralizó

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Portaaviones de la US Navy se dirige a Oriente medio en medio de las tensiones entre EE.UU. e Irán

Irán lanza advertencia a Estados Unidos e Israel: “Si el enemigo comete un error...”

“El desafío de esta hora es evitar dos trampas: la pérdida de foco democrático y el reciclaje”.

Julio Borges, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

María Corina Machado.

La cruzada por la democracia de María Corina Machado y otras seis noticias internacionales de la semana

Exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker.

El exembajador Kevin Whitaker lanza advertencia sobre las despachadas de Petro contra Trump: “Puede resultar en la cancelación de la visita”

ED 2271

“Es el infierno”: Carlos Lehder estuvo en la cárcel de Estados Unidos donde está preso Nicolás Maduro y narró detalles del “planeta negro”

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

María Corina Machado y Delcy Rodríguez.

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Noticias Destacadas