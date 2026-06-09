¿Cómo le fue a Petro? Revelan ranking de los presidentes mejor valorados de América Latina

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vuelve a encabezar el más reciente ranking de imagen positiva de mandatarios latinoamericanos elaborado por CB Global Data, correspondiente a junio de 2026. El mandatario salvadoreño alcanzó una favorabilidad del 69,1 %, superando por un estrecho margen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien registró el 65,5 % y descendió al segundo lugar de la clasificación regional.

El informe, realizado entre el 2 y el 7 de junio en 18 países de América Latina, muestra que los dos líderes mantienen una amplia ventaja sobre el resto de mandatarios de la región. El tercer lugar y cerrando el podio está para la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con el 52,7 %.

¿Cuánto tiene Nayib Bukele? El Salvador revela por primera vez el millonario patrimonio del presidente

Posteriormente, está el mandatario dominicano Luis Abinader, con el 54,8 %, y el presidente paraguayo Santiago Peña, que alcanzó el 48,3 %.

En el grupo de mandatarios con mejores niveles de aprobación también aparecen Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con el 47,6 %; Rodrigo Paz, de Bolivia, con el 46,4 %; José Antonio Kast, de Chile, con el 45,2 %; Nasry Asfura, de Honduras, con el 44,5 %; y Daniel Ortega, de Nicaragua, con el 42,9 %.

Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum lideran el ranking. Foto: Getty

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro se ubicó en el puesto 14 de los 18 mandatarios evaluados, con una imagen positiva del 36,5 %. Bajando casi cuatro puntos porcentuales desde el último mes, donde llegaba al 40,0 %, según la misma firma.

El jefe de Estado quedó por detrás de Daniel Noboa, de Ecuador (41,7 %), Yamandú Orsi, de Uruguay (38,8 %), y Javier Milei, de Argentina (37,9 %), según la clasificación presentada por la firma encuestadora.

María Corina Machado abre la puerta a negociar con el gobierno de Delcy Rodríguez las elecciones en Venezuela

En la parte baja del listado también figuran José Raúl Mulino, de Panamá, con un 36,0 %; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con un 33,1 %; Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia de Venezuela, con el 29,5 %; y José María Balcázar, de Perú, que cierra la clasificación con apenas el 18,2 % de imagen positiva.

El estudio fue realizado mediante encuestas digitales en Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Guatemala, Honduras y República Dominicana. La muestra total alcanzó 40.517 entrevistados, con márgenes de error que oscilan entre el 1,9 % y el 2,2 %, y un nivel de confianza del 95 %.

Nayib Bukele ocupa el primer puesto. Gustavo Petro está en el puesto 14. Foto: Getty

Ranking de imagen positiva de presidentes latinoamericanos – junio de 2026: