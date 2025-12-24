Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

Hillary Clinton publicó en su cuenta de X un mensaje en el que compartía un documental sobre el Cecot, la mega cárcel de Nayib Bukele y el presidente salvadoreño salió en defensa de esa, una de sus obras bandera, en X.

“Si está convencida de que se está practicando tortura en CECOT, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente. Estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria (incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como “presos políticos”) a cualquier país que esté dispuesto a recibirlos. La única condición es clara: deben ser todos", dijo.

Giro a la derecha: América Latina elige cada vez más gobernantes conservadores. ¿Cuáles son las razones detrás y qué países se podrían sumar en 2026?

La enorme prisión que se convirtió en un elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, tras recibir críticas por presuntos abusos a los derechos humanos.

El CECOT tiene autorizaciones de Bukele para recibir deportados Foto: Getty Images

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una instalación de máxima seguridad elogiada por Bukele como parte de sus esfuerzos por erradicar a las pandillas en el país centroamericano.

La cadena estadounidense CBS News tenía previsto emitir el domingo una investigación sobre presuntos abusos en el Cecot en su programa emblemático “60 Minutes”, pero esta fue retirada a última hora, lo que dio lugar a acusaciones de censura e injerencia política.

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

La exsecretaria de Estado norteamericana, la demócrata Hillary Clinton, quien el lunes calificó de “brutal” la prisión del Cecot en una publicación en redes sociales.

“¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, escribió Clinton en la publicación, en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado: “Sobreviviendo al CECOT”.

La enorme prisión de Bukele se convirtió en un elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Foto: AFP

El CECOT también estuvo en el centro de una importante disputa legal en Estados Unidos desde marzo, cuando la administración Trump envió allí a cientos de venezolanos y otros migrantes pese a una orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos.

Varios deportados, posteriormente liberados, denuncian abusos reiterados en la instalación, denuncias respaldadas por organizaciones de derechos humanos.

Según el grupo defensor de derechos Socorro Jurídico Humanitario, 454 salvadoreños murieron en prisión desde que comenzó la ofensiva de Bukele contra las pandillas.

*Con información de AFP