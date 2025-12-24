Mundo

Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

CBS News tenía previsto emitir una investigación sobre presuntos abusos en el Cecot en ’60 Minutes’, pero esta fue retirada a última hora.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 11:46 a. m.
"Estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria a cualquier país que esté dispuesto a recibirlos", le dijo Bukele a Clinton.
"Estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria a cualquier país que esté dispuesto a recibirlos", le dijo Bukele a Clinton. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Hillary Clinton publicó en su cuenta de X un mensaje en el que compartía un documental sobre el Cecot, la mega cárcel de Nayib Bukele y el presidente salvadoreño salió en defensa de esa, una de sus obras bandera, en X.

“Si está convencida de que se está practicando tortura en CECOT, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente. Estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria (incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como “presos políticos”) a cualquier país que esté dispuesto a recibirlos. La única condición es clara: deben ser todos", dijo.

Giro a la derecha: América Latina elige cada vez más gobernantes conservadores. ¿Cuáles son las razones detrás y qué países se podrían sumar en 2026?

La enorme prisión que se convirtió en un elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, tras recibir críticas por presuntos abusos a los derechos humanos.

x
El CECOT tiene autorizaciones de Bukele para recibir deportados Foto: Getty Images

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es una instalación de máxima seguridad elogiada por Bukele como parte de sus esfuerzos por erradicar a las pandillas en el país centroamericano.

Noticias Estados Unidos

MetroCard dice adiós: después de más de 30 años se deja de producir la famosa tarjeta del sistema público de transporte de Nueva York

Noticias Estados Unidos

Noche de terror en Miami Gardens: balacera en una fiesta deja dos muertos, incluido un adolescente

Mundo

Trump lanza un segundo plan para Ucrania: la nueva versión, en 20 puntos, de EE. UU. para terminar la guerra con Rusia

Mundo

El papa León XIV pide una “tregua global” en Navidad y lamenta la decisión de Rusia de rechazar el acuerdo de paz con Ucrania

Gente

Se revelan nuevos detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner: esto fue lo que pasó con sus cuerpos

Mundo

Estados Unidos niega la visa de cinco personas acusadas de formar un complejo de censura en redes sociales que Trump pretende erradicar

Deportes

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Gente

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Noticias Estados Unidos

Jueza estadounidense libera a Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño en Estados Unidos: “Fue detenido sin autoridad legal”

Confidenciales

“El Salvador ya probó el irrespeto a los docentes y pagó el precio”, lamenta y advierte Bukele

La cadena estadounidense CBS News tenía previsto emitir el domingo una investigación sobre presuntos abusos en el Cecot en su programa emblemático “60 Minutes”, pero esta fue retirada a última hora, lo que dio lugar a acusaciones de censura e injerencia política.

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

La exsecretaria de Estado norteamericana, la demócrata Hillary Clinton, quien el lunes calificó de “brutal” la prisión del Cecot en una publicación en redes sociales.

“¿Tienes curiosidad por saber más sobre el CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los etiquetó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, escribió Clinton en la publicación, en la que compartió también un video de 11 minutos del documental de PBS Frontline titulado: “Sobreviviendo al CECOT”.

La enorme prisión de Bukele se convirtió en un elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.
La enorme prisión de Bukele se convirtió en un elemento clave de las deportaciones desde Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Foto: AFP

El CECOT también estuvo en el centro de una importante disputa legal en Estados Unidos desde marzo, cuando la administración Trump envió allí a cientos de venezolanos y otros migrantes pese a una orden judicial que exigía su regreso a Estados Unidos.

Varios deportados, posteriormente liberados, denuncian abusos reiterados en la instalación, denuncias respaldadas por organizaciones de derechos humanos.

Según el grupo defensor de derechos Socorro Jurídico Humanitario, 454 salvadoreños murieron en prisión desde que comenzó la ofensiva de Bukele contra las pandillas.

*Con información de AFP

VER MÁS

Nayib Bukele

Mas de Mundo

x

MetroCard dice adiós: después de más de 30 años se deja de producir la famosa tarjeta del sistema público de transporte de Nueva York

Agentes de la Policía de Miami Gardens y equipos de emergencia acordonan la zona donde ocurrió el tiroteo durante una fiesta privada que dejó dos muertos, incluido un adolescente, y un herido.

Noche de terror en Miami Gardens: balacera en una fiesta deja dos muertos, incluido un adolescente

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.

Trump lanza un segundo plan para Ucrania: la nueva versión, en 20 puntos, de EE. UU. para terminar la guerra con Rusia

.

Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

arias personas han lanzado duras críticas contra el esquema de seguridad del Vaticano por no haber reaccionado de manera eficaz para evitar que el objeto hubiera caído sobre la cabeza del papa León XIV.

El papa León XIV pide una “tregua global” en Navidad y lamenta la decisión de Rusia de rechazar el acuerdo de paz con Ucrania

Se revelan nuevo detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner, esto pasó con sus cuerpos

Se revelan nuevos detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner: esto fue lo que pasó con sus cuerpos

Es importante contactar a las autoridades consulares o embajadas de Estados Unidos para obtener orientación precisa y asistencia en caso de que se cancele una visa en el momento de entrada al país.

Estados Unidos niega la visa de cinco personas acusadas de formar un complejo de censura en redes sociales que Trump pretende erradicar

NBA Navidad

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Avión de Iberia

Aerolíneas suspenden vuelos hacia Venezuela hasta finales de enero del 2026, tras alertas de seguridad por tensiones en el Caribe

x

Imágenes de voraz explosión en un hogar de ancianos: el incidente provocó dos muertes, un edificio colapsado y personas atrapadas

Noticias Destacadas