Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

La cantante sigue desatando comentarios por el tour que realizó por distintas ciudad latinas.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de diciembre de 2025, 3:43 p. m.
Shakira la sacó del estadio con su gira internacional. Foto: Shakira Bogotá 1 noviembre 2025 Foto Mario Inti García Mutis - Semana

A lo largo del último año, Shakira volvió a ocupar un lugar protagónico en la conversación pública gracias a su ambiciosa gira mundial, con la que recorrió importantes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Este tour representó un emotivo reencuentro con sus fanáticos, quienes colmaron cada recinto y demostraron un respaldo contundente a la artista.

Con esta serie de conciertos, la barranquillera ratificó su permanencia y fuerza dentro de la industria musical internacional. Su paso por los escenarios dejó momentos memorables, con miles de voces acompañando cada tema y un show que confirmó que esta etapa se ha convertido en una de las más sólidas y significativas de toda su trayectoria.

En ese contexto, Shakira siguió sacándola del estadio y movió este show a El Salvador, donde anunció tres primeras fechas dentro del marco de esta estrategia latina. Al agotar la boletería en menos de 24 horas para todos los días mencionados, el presidente Nayib Bukele no dudó en enviar unas palabras, exaltando el impacto de esta gira.

WASHINGTON, DC - APRIL 14: President Nayib Bukele of El Salvador meets with U.S. President Donald Trump in the Oval Office of the White House April 14, 2025 in Washington, DC. Trump and Bukele were expected to discuss a range of bilateral issues including the detention of Kilmar Armando Abrego Garcia, who has been held in a prison in El Salvador since March 15. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: Getty Images
Shakira se destapó sobre cruda pulla a Clara Chía y soltó verdad tras su proceso: “Hay cosas que podría haber hecho mejor”

“El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. @shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país”, escribió en su cuenta de X.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para la cantante colombiana, quien reaccionó y contestó el post con una noticia inesperada. La barranquillera hizo movimientos y logró extender su residencia en este país con un total de cinco fechas en total.

Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!“, escribió, comentando la importante decisión que tomó dentro de su gira.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles de esta noticia, teniendo en cuenta la huella que ha dejado la celebridad en el ámbito internacional con su show Las mujeres ya no lloran.

La colombiana continúa desatando comentarios en redes sociales, donde se observan momentos de sus veladas musicales y las sorpresas que suele dar.

