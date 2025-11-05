Shakira se robó las miradas de millones de personas con el cierre especial que le dio a la primera fase de su gira Las mujeres ya no lloran tour, regresando a la capital colombiana para reencontrarse con todos aquellos que deseaban verla en escena.

La barranquillera deslumbró con su estilo, con sus canciones, con su show y con la conexión que tuvo con los asistentes, demostrando el alcance mundial que tiene. Cada instante despertó reacciones en sus fans, quienes grabaron todo tipo de momentos de la esperada velada del pasado 1 de noviembre.

Sin embargo, este concierto en Bogotá se prestó para que imágenes rondaran en los medios nacionales y las plataformas digitales, mostrando cómo se vivió un incómodo e inesperado momento al cierre de la noche.

De acuerdo con lo que quedó registrado, clips plasmaron cómo la imitadora de Shakira estuvo presente en el lugar, siendo bloqueada por el equipo de seguridad del evento en uno de los temas más famosos de la celebridad. El instante fue captado por asistentes, quienes se sorprendieron por esta decisión.

Shakibecca fue contenida por la seguridad del concierto de Shakira

De acuerdo con lo que se detalló, Shakibecca estuvo en el show de la barranquillera, luciendo un atuendo bastante similar con pantalones brillantes y un top plateado idéntico. La venezolana quiso avanzar hacia la zona principal del escenario, pero terminó contenida por una persona del equipo, quien la cubrió mientras la colombiana cantaba la Music Session #53.

Los videos mostraron cómo los guardas impidieron que la imitadora se acercara a la celebridad mundial, bloqueándole el paso de una forma estratégica y discreta para que no se viera afectada la pasarela de la artista por el medio del público.

Se dieron cuenta? Pusieron un seguridad para contener a la loca esa 🫣🤭 muy bien hecho 👏 no tarda en salir a llorar victimizandose en las redes jaja pic.twitter.com/KP1dcNkX9d — lobadomesticada (@d0mesticada) November 2, 2025

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la mujer protagoniza un instante así, pues en el pasado se le vio llorando por no poder desfilar con Shakira en sus shows de México. De igual manera, se le había visto tratando de llegar a la barranquillera, acaparando miradas en plataformas digitales.

Con el show en Bogotá, medios indican que Shakibecca había convocado a la prensa en su llegada al aeropuerto, alistando todo para mostrarse como la “imitadora internacional”.