Video: Shakira cerró su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Colombia con la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

SEMANA estuvo en el cierre de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour de Shakira en Colombia, que tuvo lugar en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá ante más de 47.000 asistentes.

Este concierto fusionó el pop global con la magnificencia sinfónica, gracias a la participación especial de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, que deja una huella imborrable en la escena musical del país.

Así se vivió el concierto de Shakira en Bogotá

Así fue el emotivo momento en que Shakira se presentó con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá y cantó 'La pared' frente a más de 47.000 personas en el Vive Claro de Bogotá.

La sensibilidad de la barranquillera se entrelazó con la potencia y precisión de las músicas, que elevaron la canción a una experiencia majestuosa y emotiva que hizo vibrar a los presentes.

Este acto fue un homenaje de Shakira al poder y la excelencia artística de las mujeres en la música, un compromiso visible en esta colaboración.

Durante el concierto, la cantante expresó emocionada: “Esto es increíble, gracias por estar en el cierre de nuestra gira, Colombia. Gracias. Por haberme permitido volver, gracias por permitirme realizar nueve conciertos en mi país. Gracias por haberse hecho presentes en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá”.

Shakira conectó con su público

La entrega de Shakira fue palpable a lo largo de toda la presentación, que conectó profundamente con su público.

Shakira conquistó a sus fanáticos durante su último concierto en Bogotá. | Foto: Shakira Bogotá 1 noviembre 2025 Foto Mario Inti García Mutis - Semana

Shakira añadió un mensaje poderoso sobre su fortaleza y el significado especial de cantar en casa:

“No hay nada como cantar en casa. La vida tiene formas de recompensarlo a uno. Mi vida no ha sido fácil los últimos años. Pero nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, más resilientes, más sabias. Bienvenidas al tour de Las mujeres ya no lloran﻿”.

La artista reafirmó así su mensaje de empoderamiento y superación.

Un momento interesante del concierto se dio cuando la cantante habló sobre su canción Don’t Bother, lanzada originalmente en 2005:

“Le he hecho cambio a la letra, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Además, Shakira subrayó la importancia del amor propio diciendo: “Se puede ser soltero o casado y sentirse feliz, pero más importante es el amor propio”.

Shakira cantó frente a 47.000 personas en el Vive Claro el 1 de noviembre. | Foto: Shakira Bogotá 1 noviembre 2025 Foto Mario Inti García Mutis - Semana

La conexión con Bogotá fue otra de las emociones que la artista compartió con su audiencia:

“Quiero contarles algo: ayer fue Halloween y salí a pedir dulces en las calles de Bogotá. Estoy enamorada de Bogotá, qué belleza de ciudad. Recuerdo cuando viví aquí a los 16 años y viví en una residencia de señoritas. Toda una vida de apoyo, gracias por haberme traído hasta aquí”.

Este relato fortaleció el vínculo con sus seguidores locales.

SEMANA estuvo en el cierre de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour﻿ de Shakira en Colombia, que tuvo lugar en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá ante más de 47.000 asistentes. | Foto: Mario Inti Garcia Mutis / Semana

Otro de los instantes memorables fue la interpretación de ‘Acróstico’﻿, acompañada por un video realizado con inteligencia artificial que mostraba a Shakira transformada en una loba rodeada de cachorros, evocando la fuerza y unidad que ella representa.

El concierto también vivió un momento de euforia con ‘Waka Waka’, en el cual todos los asistentes saltaron y cantaron al unísono.

Shakira volvió a sorprender a Bogotá en el cierre de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' por Colombia. Así fue la presentación de la barranquillera en la que interpretó la famosa canción 'Waka Waka' en el Vive Claro.

Atendiendo a las peticiones del público, Shakira incorporó al repertorio la canción ‘Día de enero﻿’, que añadió un toque especial y personal a la noche.

El impacto de Shakira en Bogotá

Según cifras oficiales, el concierto generó un impacto económico de 17,1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90 %, consolidando a Bogotá como un epicentro cultural clave en América Latina.

La gira Las mujeres ya no lloran World Tour continuará con fechas confirmadas en Quito, Lima, Montevideo, Asunción y Buenos Aires, manteniendo viva la promesa de Shakira de dar “todo de mí” en cada escenario.

Así se vivió el concierto de Shakira en el Vive Claro. | Foto: Shakira Bogotá 1 noviembre 2025 Foto Mario Inti García Mutis - Semana

Este cierre en Bogotá no solo marcó el fin de una importante etapa para Shakira en Colombia, su tierra natal, sino que celebró su legado como una de las artistas latinas más influyentes, reafirmando su capacidad para reinventarse y emocionar con cada nota.