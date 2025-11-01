Shakira disfrutó Halloween en Bogotá con sus hijos y pasó desapercibida en las calles: “La reina del incógnito”

Shakira con el paso de los años se ha convertido en la cantante colombiana más conocida a nivel mundial por su talento musical y por las letras de sus canciones, con las cuales sus fanáticos se sienten identificados.

Pese a vivir momentos de oscuridad, Shakira tuvo un renacer musical que hoy en día la ubica en los primeros lugares de los listados musicales en el mundo.

Shakira, una de las más grandes cantantes colombianas. | Foto: Getty Images for Global Citizen

Desde hace meses, la cantante barranquillera se encuentra realizando su tour 'Las mujeres ya no lloran’ en diferentes países, y aunque ya se había presentado en ciudades de su tierra natal, volvió para presentarse en Cali y Bogotá.

La presentación en la capital colombiana se lleva a cabo este primero de noviembre en el Vive Claro, lugar en el que se estima que habrá alrededor de 47 mil personas que irán a gozar la presentación de la intérprete de Hips don’t lie.

Shakira disfrutó Halloween en Bogotá y pasó desapercibida

Desde hace algunos días Shakira se encuentra en la capital haciendo todas las preparaciones para su show y previo a este gran momento, aprovechó para pasar un momento en familia muy especial, el día de Halloween.

Esta celebración, con la que finalizó el mes de octubre, fue lo que hizo que en las últimas horas la cantante fuera motivo de conversación, ya que publicó cómo tanto ella como sus hijos y allegados se disfrazaron y salieron a las calles de capital sin ser identificados.

Concierto de Shakira en Colombia | Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

En la tarde del primero de noviembre, Shakira publicó las fotografías en su cuenta oficial de Instagram y mostró que ella lucía un vestido antiguo de color rosa, una peluca del mismo color y un antifaz blanco.

En los comentarios de su post, varios de sus seguidores y fanáticos le apostaron a que su vestimenta correspondía a la moda francesa del siglo XVI.

Por otro lado, también presumió los disfraces de sus hijos, quienes optaron por tener sus propias elecciones; Milán eligió un disfraz de conejo rosado y Sasha optó por tener un disfraz de vampiro.

En su post, sus fans también le dejaron comentarios de admiración por saber camuflarse tan bien para poder disfrutar estas fechas con su familia.