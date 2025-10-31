Suscribirse

GENTE

Concierto de Shakira: cómo llegar, precios de las boletas y horarios de apertura del esperado show

El evento se llevará a cabo el 1 de noviembre en la capital y estos son los detalles que debe conocer

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

31 de octubre de 2025, 8:29 p. m.
Shakira se presentará en el Vive Claro.
Shakira se presentará en el Vive Claro. | Foto: Instagram @viveclaro_co

Shakira es una de las cantantes colombianas más queridas a nivel mundial y aunque, a principio de año se había presentado en el Estadio El Campín de Bogotá por su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, volverá a la capital este 1 de noviembre para seguir sorprendiendo a sus fanáticos e interpretar una de sus canciones junto a La Filarmónica de Mujeres.

El concierto se llevará a cabo en el Vive Claro Distrito Cultural, un espacio multipropósito que se inauguró hace poco tiempo, que cuenta con una capacidad para 40 mil espectadores y está ubicado en la carrera 60 # 42-41.

Contexto: Cali vibró al ritmo de Shakira y el Grupo Niche: una noche de baile, bandera y orgullo nacional

¿Cómo llegar a Vive Claro?

Estarán disponibles las nueve puertas para facilitar el ingreso de los visitantes y así evitar congestión en las entradas y garantizar una mejorar movilidad. Estas se encuentran ubicadas en:

  • Puerta 1: Avenida La Esmeralda - Carrera 60.
  • Puerta 2: Avenida La Esmeralda - Carrera 60.
  • Puerta 3: Avenida La Esmeralda - Carrera 60.
  • Puerta 5: Calle 53.
  • Puerta 7: Calle 53.
  • Puerta 9: Calle 26.

Podrá hacer uso del transporte público como el Transmilenio y sus estaciones más cercanas son: Salitre El Greco, Vive Claro y CAN o British Council, las cuales quedan por la calle 26. Desde allí podrá caminar o hacer trasbordo tomando un SITP.

Por otro lado, si lleva vehículo particular, podrá parquear en el parqueadero de Vive Claro, el cual está sujeto a disponibilidad y se deben reservar los cupos. Sin embargo, también hay otros lugares cercanos que ofrecen su servicio, como la Biblioteca Virgilio Barco.

Precios de las boletas del concierto de Shakira

Las boletas se pueden adquirir en la página web Ticketmaster y los precios van desde los $299.000 hasta los $899.000 sin servicio. Adicionalmente, hay paquetes VIP para tener una mejor experiencia.

Cabe resaltar que dependiendo la localidad hay un requisito de edad, unas son exclusivamente para mayores de 18 y en otras se permite el ingreso a partir de los 7 años.

La Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá se presentará con Shakira en la capital.
La Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá se presentará con Shakira en la capital. | Foto: Filarmónica de Bogotá - Instagram @shakira / Montaje: Semana

Horarios de apertura del concierto

Se dará apertura de puertas al público a partir de las 4:00 pm, pero se dice que la presentación de la barranquillera comenzará desde las 9 de la noche y cantará el setlist fijo que presentó en su primer paso de la gira, el cual con 30 icónicas canciones.

  1. La Fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la Intuición
  4. Estoy aquí
  5. Empire
  6. Inevitable
  7. Te felicito
  8. TQG
  9. Don’t Bother
  10. Acróstico
  11. Copa Vacía
  12. La Bicicleta
  13. La Tortura
  14. Hips Don’t Lie
  15. Chantaje
  16. Monotonía
  17. Addicted to You
  18. Loca
  19. Soltera
  20. Cómo Dónde y Cuándo
  21. Última
  22. Ojos Así
  23. Pies descalzos, sueños blancos
  24. Antología
  25. Poem to a Horse
  26. Objection
  27. Whenever, Wherever
  28. Waka Waka
  29. She Wolf
  30. Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Disfraz de agente del ICE provoca revuelo en Halloween

2. Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

3. Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

4. La FDA retira del mercado un importante medicamento para regular la presión arterial por riesgo de cáncer

5. Devastación desde el cielo: drones muestran la Jamaica arrasada por el huracán Melissa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ShakiraConcierto en BogotáVive Claro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.