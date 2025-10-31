Shakira es una de las cantantes colombianas más queridas a nivel mundial y aunque, a principio de año se había presentado en el Estadio El Campín de Bogotá por su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, volverá a la capital este 1 de noviembre para seguir sorprendiendo a sus fanáticos e interpretar una de sus canciones junto a La Filarmónica de Mujeres.

El concierto se llevará a cabo en el Vive Claro Distrito Cultural, un espacio multipropósito que se inauguró hace poco tiempo, que cuenta con una capacidad para 40 mil espectadores y está ubicado en la carrera 60 # 42-41.

¿Cómo llegar a Vive Claro?

Estarán disponibles las nueve puertas para facilitar el ingreso de los visitantes y así evitar congestión en las entradas y garantizar una mejorar movilidad. Estas se encuentran ubicadas en:

Puerta 1: Avenida La Esmeralda - Carrera 60.

Puerta 2: Avenida La Esmeralda - Carrera 60.

Puerta 3: Avenida La Esmeralda - Carrera 60.

Puerta 5: Calle 53.

Puerta 7: Calle 53.

Puerta 9: Calle 26.

Podrá hacer uso del transporte público como el Transmilenio y sus estaciones más cercanas son: Salitre El Greco, Vive Claro y CAN o British Council, las cuales quedan por la calle 26. Desde allí podrá caminar o hacer trasbordo tomando un SITP.

Por otro lado, si lleva vehículo particular, podrá parquear en el parqueadero de Vive Claro, el cual está sujeto a disponibilidad y se deben reservar los cupos. Sin embargo, también hay otros lugares cercanos que ofrecen su servicio, como la Biblioteca Virgilio Barco.

Precios de las boletas del concierto de Shakira

Las boletas se pueden adquirir en la página web Ticketmaster y los precios van desde los $299.000 hasta los $899.000 sin servicio. Adicionalmente, hay paquetes VIP para tener una mejor experiencia.

Cabe resaltar que dependiendo la localidad hay un requisito de edad, unas son exclusivamente para mayores de 18 y en otras se permite el ingreso a partir de los 7 años.

La Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá se presentará con Shakira en la capital. | Foto: Filarmónica de Bogotá - Instagram @shakira / Montaje: Semana

Horarios de apertura del concierto

Se dará apertura de puertas al público a partir de las 4:00 pm, pero se dice que la presentación de la barranquillera comenzará desde las 9 de la noche y cantará el setlist fijo que presentó en su primer paso de la gira, el cual con 30 icónicas canciones.