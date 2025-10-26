La ciudad de Cali vivió una jornada memorable el pasado sábado, cuando Shakira se presentó en el estadio Pascual Guerrero como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour.

Con una asistencia cercana a 77.000 personas, el evento se convirtió en un homenaje vibrante a la salsa, la cultura colombiana y la unión de generaciones.

Un regreso esperado

Tras 19 años de ausencia en el Pascual Guerrero, Shakira regresó con un espectáculo que fusionó sus éxitos internacionales con el sabor de la salsa caleña. “Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”, expresó la cantante, ante la ovación del público.

Uno de los momentos más esperados fue la colaboración con el Grupo Niche, la legendaria orquesta caleña. Juntos interpretaron Sin sentimiento, un clásico de la salsa que hizo vibrar a los asistentes.

La interpretación de este éxito musical también sirvió como tributo al maestro Jairo Varela, líder del Grupo Niche, quien falleció en 2012. Este año se celebran 35 años de la canción, y su interpretación conjunta con Shakira fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

Durante la presentación, Shakira también demostró su talento para el baile, moviéndose al compás de los timbales y compartiendo pasos con los integrantes de la orquesta.

La manera en que SHAKIRA se adapta a cualquier género debería ser estudiada.



Que talento.



Shakira x Niche #ShakiraCali #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/BYx8WiIrAu — Carlotta (@carla_dirty) October 26, 2025

Momentos inolvidables del concierto

El concierto comenzó a las 8:00 p. m. con el Grupo Niche interpretando éxitos como Mi Valle del Cauca, Una Aventura y Cali Pachanguero.

Shakira subió al escenario alrededor de las 9:30 p. m., ofreciendo un repertorio que incluyó Inevitable, TQG, Te Felicito y Acróstico.

Durante Camina con la loba, invitó al escenario a la creadora de contenido, Karen Sevillano, y a la primera dama de Cali, Taliana Vargas, generando un momento emotivo.

El evento atrajo incluso a fans internacionales, como un asistente que viajó desde Japón para presenciar el espectáculo, demostrando el alcance global de Shakira y la música colombiana, de acuerdo con lo que registró El País.

El regreso de Shakira a los escenarios de la ciudad después de casi dos décadas. | Foto: Captura de pantalla X @ElTiempoCali

La presentación de Shakira junto al Grupo Niche fue mucho más que un concierto: fue una celebración del orgullo colombiano, la salsa y la unión de generaciones musicales.

Una noche que quedará grabada en la memoria de Cali y en el corazón de los asistentes.

Tras su gran presentación en Cali, Shakira continuará su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Colombia, con una parada esperada en Bogotá, en noviembre de 2025, en Vive Claro, Bogotá.