Shakira cierra su gira por Latinoamérica con un emotivo mensaje: “Nos hemos inventado un camino propio”

Shakira ha vuelto a demostrar por qué es la reina indiscutible del pop latino. Tras semanas de recorrer Latinoamérica con un show sin precedentes, la barranquillera puso fin a la primera etapa de su gira Las mujeres ya no lloran con un concierto inolvidable en Buenos Aires, Argentina, dejando a su paso una huella de récords y momentos inolvidables en la memoria de los asistentes.

El regalo que “enterneció” a los seguidores de Shakira en Argentina

La barranquillera cerró con broche de oro su primera etapa de gira en la capital argentina. Ante una multitud que coreó cada uno de sus éxitos, desde los clásicos de los 90 hasta sus más recientes hits globales, la artista se despidió de su público latino con un mensaje lleno de amor y agradecimiento en una noche cargada de nostalgia y empoderamiento.

Este tour ha significado el regreso triunfal de la cantante a los escenarios tras un periodo de profundas transformaciones personales y profesionales. La ciudad de Buenos Aires fue testigo de la culminación de un recorrido que no solo celebró su música, sino su resiliencia como mujer y artista.

Minutos después de bajar del escenario, Shakira utilizó sus redes sociales para compartir su agradecimiento. A través de un video en Instagram que recopila los momentos más intensos de su último show, la colombiana dedicó unas palabras que rápidamente se volvieron tendencia.

“Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio”, expresó la cantante en su publicación.

“A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado”, expresó.

En el mensaje difundido, la intérprete de Puntería no solo agradeció a sus fans, sino también a su equipo de trabajo, quienes la acompañaron en este despliegue técnico y artístico de primer nivel. Este cierre marca el fin de una fase donde la barranquillera recorrió varios países de la región, logrando sold outs en tiempo récord y reafirmando su vigencia en la industria.

La gira Las mujeres ya no lloran ha tenido un significado especial para Colombia. Después de años de ausencia, su paso por el país —incluyendo su natal Barranquilla— fue considerado un evento de talla mundial, movilizando a miles de personas y reactivando la economía local. Este tour es el resultado de su álbum homónimo, el cual nació tras su mediática separación, convirtiendo sus lágrimas en diamantes, álbum que han liderado las listas de reproducción a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria, Shakira ha sabido navegar entre escándalos y éxitos, pero este regreso representa su consolidación como una artista que trasciende generaciones. Su capacidad para reinventarse, desde el rock de Pies Descalzos hasta los ritmos urbanos actuales, quedó plasmada en cada una de las paradas de su tour

El fenómeno Shakira está lejos de detenerse. Con el fin de las fechas en Latinoamérica, la artista se prepara para llevar su espectáculo a otros rincones del planeta, manteniendo la expectativa alta sobre posibles nuevas fechas en Europa.