El regalo que “enterneció” a los seguidores de Shakira en Argentina

El estadio Veléz vibró con la interpretación de Milán y Sacha de ‘Acróstico’ en vísperas del final de la gira de ‘Las mujeres ya no lloran’.

Redacción Gente
10 de diciembre de 2025, 8:34 p. m.
La aparición de Milan y Sasha junto a su madre desató una ovación masiva en el estadio. | Foto: Colprensa

Shakira sorprendió a los asistentes de su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World tour el martes, 9 de diciembre, con la interpretación de la canción Acróstico en compañía de sus hijos Milán y Sasha.

Shakira vivió un momento que perdurará en la memoria de los 45.000 espectadores que asistieron al estadio José Amalfitani en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La artista mostró su lado más vulnerable y familiar, además de hacer partícipe a cada uno de los asistentes de la primera presentación en vivo de sus hijos.

La canción, que fue escrita y lanzada por la barranquillera en el 2023, para conmemorar el Día de las Madres y es una declaración del amor maternal y verdadero.

Dos años después aparecieron en el escenario, vestidos en tonos celestes y blancos; Milan y Sasha, quienes se mostraron visiblemente emocionados. La ovación del público fue acogedora, tanto que conmovió a la intérprete de “Hips don’t lie”.

Los hijos de Shakira no solo participaron en la canción, sino que también contribuyeron en la composición: Milán escribió algunas partes de la canción y Sasha dedicó varias horas al piano; ambos cantaron sus partes.

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, afirmó Shakira.

Así como en el primer show de la gira, la colombiana volvió a rendir homenaje a Gustavo Cerati interpretando“Día Especial”, su recordada colaboración y reafirmando su profunda amistad. Ese momento marcó el inicio del bloque de clásicos, dándole a los espectadores un viaje musical desde los inicios de la Shakira pelinegra y su evolución musical con temas como“Ojos Así”,“Pies Descalzos”,“Antología”y la tan esperada“Días de Enero”.

Incluso dedicó algunas palabras para sus fans: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba y continúa. Gracias por esperarme, gracias por estar aquí y definitivamente no hay mejor reencuentro”, continuó.

“No hay mejor reencuentro que el de su lobita con su manada argentina. Buenos Aires esta noche y siempre… somos uno”.

Esta no es la primera vez que Shakira hace partícipe de sus proyectos a sus dos hijos, hace poco participaron en Zootopia 2 haciendo el doblaje de los dos pequeños conejos hermanos de Judy Hopps, marcando su debut como actores de voz junto a su madre, quien retoma su papel como Gazelle.

