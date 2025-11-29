Zootopia 2 en Bogotá: horarios y cinemas para ver la película este fin de semana, del 29 al 30 de noviembre

Zootopia 2 llega a las salas de cine de Bogotá, tras su estreno este 27 de noviembre. La secuela, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, continúa las aventuras de los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde mientras enfrentan una nueva investigación en la ciudad-Zoópolis.

Con una mezcla de acción, animación, aventura, crimen y misterio, la película tiene una duración de 108 minutos y está clasificada para todo público. Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Quinta Brunson, Idris Elba y Shakira prestan sus voces en la versión original en inglés.

La historia plantea nuevos desafíos para los protagonistas cuando el programa “Compañeros en Crisis” los enfrenta a una caso inesperado relacionado con la llegada de una serpiente venenosa a la ciudad.

En Bogotá, la cinta se exhibe en varios de los principales centros comerciales de la ciudad, con funciones en diferentes formatos, que incluyen 2D doblado, subtitulado y algunas salas especiales como IMAX y 4DX.

Nuestro Bogotá (Cine Colombia — Avenida Ciudad de Cali con Calle 68): funciones regulares en 2D doblado durante todo el día y en la tarde-noche; según la cartelera oficial, hay pases frecuentes entre la mañana y la noche (por ejemplo, 10:40 a.m., 1:50 p.m., 6:00 p.m. y 8:30 p.m., con otras sesiones intermedias).

Allí también aparecen funciones en 2D doblado IMAX, 3D doblado IMAX y 2D doblado Onyx, según la programación del día.

Metrópolis (Cine Colombia — Av. 68 / Centro Comercial Metrópolis): la película figura en la cartelera con sesiones a lo largo de la tarde y noche en 2D doblado, con horarios como 12:10 p.m., 2:30 p.m., 5:30 p.m., 6:40 p.m. y 9:00 p.m. Además, algunas salas ofrecen 3D doblado a las 11:00 a.m. y 9:00 p.m., y 2D subtitulado a las 6:00 p.m.

Mallplaza NQS (Cinépolis): el multiplex reporta funciones en 2D doblado y algunas sesiones en 3D o formatos especiales (MEGASALA/4DX) durante la tarde y noche; según la cartelera, los horarios incluyen 4:50 p.m., 6:00 p.m. y 9:10 p.m., con disponibilidad variable según sala.

Las Américas (Cine Colombia — Centro Comercial Las Américas): Zootopia 2 aparece en la cartelera con múltiples sesiones en 2D doblado durante la tarde y noche , incluyendo horarios como 6:20 p.m., 8:30 p.m. y otros pases intermedios según la sala.

Gran Estación (Cine Colombia — Centro Comercial Gran Estación): el multiplex ofrece funciones en 2D doblado a lo largo de la jornada (11:10 a.m., 1:30 p.m., 4:00 p.m., 7:30 p.m., entre otros). También hay sesiones en 2D doblado DINAMIX, 3D doblado y 2D subtitulado, que varían según la programación diaria.