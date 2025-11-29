Cultura
Zootopia 2 en Bogotá: horarios y cinemas para ver la película este fin de semana, del 29 al 30 de noviembre
En Bogotá, la cinta se exhibe en varios de los principales centros comerciales de la ciudad.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
Zootopia 2 llega a las salas de cine de Bogotá, tras su estreno este 27 de noviembre. La secuela, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, continúa las aventuras de los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde mientras enfrentan una nueva investigación en la ciudad-Zoópolis.
Con una mezcla de acción, animación, aventura, crimen y misterio, la película tiene una duración de 108 minutos y está clasificada para todo público. Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Quinta Brunson, Idris Elba y Shakira prestan sus voces en la versión original en inglés.
La historia plantea nuevos desafíos para los protagonistas cuando el programa “Compañeros en Crisis” los enfrenta a una caso inesperado relacionado con la llegada de una serpiente venenosa a la ciudad.
En Bogotá, la cinta se exhibe en varios de los principales centros comerciales de la ciudad, con funciones en diferentes formatos, que incluyen 2D doblado, subtitulado y algunas salas especiales como IMAX y 4DX.
- Nuestro Bogotá (Cine Colombia — Avenida Ciudad de Cali con Calle 68): funciones regulares en 2D doblado durante todo el día y en la tarde-noche; según la cartelera oficial, hay pases frecuentes entre la mañana y la noche (por ejemplo, 10:40 a.m., 1:50 p.m., 6:00 p.m. y 8:30 p.m., con otras sesiones intermedias).
Allí también aparecen funciones en 2D doblado IMAX, 3D doblado IMAX y 2D doblado Onyx, según la programación del día.
- Metrópolis (Cine Colombia — Av. 68 / Centro Comercial Metrópolis): la película figura en la cartelera con sesiones a lo largo de la tarde y noche en 2D doblado, con horarios como 12:10 p.m., 2:30 p.m., 5:30 p.m., 6:40 p.m. y 9:00 p.m. Además, algunas salas ofrecen 3D doblado a las 11:00 a.m. y 9:00 p.m., y 2D subtitulado a las 6:00 p.m.
- Mallplaza NQS (Cinépolis): el multiplex reporta funciones en 2D doblado y algunas sesiones en 3D o formatos especiales (MEGASALA/4DX) durante la tarde y noche; según la cartelera, los horarios incluyen 4:50 p.m., 6:00 p.m. y 9:10 p.m., con disponibilidad variable según sala.
- Las Américas (Cine Colombia — Centro Comercial Las Américas): Zootopia 2 aparece en la cartelera con múltiples sesiones en 2D doblado durante la tarde y noche, incluyendo horarios como 6:20 p.m., 8:30 p.m. y otros pases intermedios según la sala.
- Gran Estación (Cine Colombia — Centro Comercial Gran Estación): el multiplex ofrece funciones en 2D doblado a lo largo de la jornada (11:10 a.m., 1:30 p.m., 4:00 p.m., 7:30 p.m., entre otros). También hay sesiones en 2D doblado DINAMIX, 3D doblado y 2D subtitulado, que varían según la programación diaria.
- Titan Plaza (Cine Colombia — Centro Comercial Titan Plaza): funciones en 2D doblado durante la tarde y noche, con horarios como 1:30 p.m., 4:00 p.m., 6:40 p.m. y 8:40 p.m. También hay sesiones en 2D doblado DINAMIX, 3D doblado DINAMIX, 2D doblado MEGASALA y 3D doblado MEGASALA, según disponibilidad.
- Ventura Terreros (Cine Colombia — Centro Comercial Ventura Terreros): funciones en 2D doblado a las 11:00 a.m. y 5:20 p.m., 2D doblado MEGASALA a la 1:50 p.m. y 6:30 p.m., y 3D doblado MEGASALA a las 11:30 a.m. y 8:50 p.m., según la cartelera oficial del multiplex.