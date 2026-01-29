Tras siete años de dominio absoluto, Avengers: Endgame ha sido desplazada como la película de Hollywood más taquillera de todos los tiempos en China, dejando su lugar a la esperada secuela de Disney, Zootopía 2.

Un fenómeno sin precedentes en el gigante asiático

La llegada de la nueva aventura de Judy Hopps y Nick Wilde a las salas de cine chinas no ha sido simplemente un estreno, sino un evento cultural masivo. Según datos recientes difundidos por portales especializados, la cinta ya acumula ingresos por un valor difícil de alcanzar, 634,98 millones de dólares solo en el territorio chino.

El gran recibimiento de esta cinta no solo se ve en sus multimillonarias ganancias, sino también en el auge de la película incluso antes de estrenarse. Se estima que el 40% de los boletos se vendieron por adelantado, una cifra que demuestra la fidelidad del público local hacia esta franquicia. El volumen de exhibición también alcanzó niveles históricos: tan solo un sábado se registraron más de 350.000 proyecciones, en las carteleras, desplazando cualquier otra opción de entretenimiento.

Superando la marca “imbatible” de Marvel

Desde su estreno en 2019, los 632,1 millones de dólares recaudados por el épico cierre de la saga de Marvel parecían una cifra inalcanzable, especialmente considerando el enfriamiento de las relaciones comerciales y el cambio en el gusto del espectador chino hacia las producciones locales. Sin embargo, Zootopía 2 no solo alcanzó la meta, sino que ya la ha superado, consolidando a China como su mercado principal.

De acuerdo con la información de Espinof, el éxito en las pantallas chinas representa aproximadamente el 36 por ciento del total mundial de la película. Este dato es crucial, ya que las ganancias en el gigante asiático han superado con creces lo recaudado en Norteamérica, un fenómeno poco común para las producciones de Disney en la era post-pandemia.

A pesar de la euforia en las oficinas de Disney, los expertos mantienen la cautela. Si bien es cierto que Zootopía 2 ya es la película animada más taquillera de la historia, superando incluso al polémico remake de El Rey León de Jon Favreau, esto podría no ser una señal de que Hollywood ha recuperado su terreno perdido en China.

Es probable que el enorme éxito de la secuela de Zootopia sea algo puntual y no un síntoma real de recuperación, señalan algunos expertos, sugiriendo que el carisma de los personajes y el legado de la primera entrega fueron los verdaderos motores de este récord, más que un renovado interés por el cine occidental en general.

Zootopía y su conexión global

El impacto de esta noticia resuena en todo el mundo, incluido Colombia, donde la primera entrega de Zootopia se mantiene como una de las favoritas en plataformas de streaming por su mensaje de inclusión y superación. Esta secuela no solo ha roto récords de taquilla, sino que ha reabierto el debate sobre qué tipo de contenidos logran romper las barreras culturales en mercados tan complejos como el asiático.

Zootopia suma actualmente unos ingresos mundiales de 1.744 millones de dólares, lo que la sitúa como la novena película más taquillera de todos los tiempos. Con este nuevo título bajo el brazo, Disney reafirma su poderío en el cine de animación, demostrando que, su fuerte siguen siendo las películas animadas.