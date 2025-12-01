El pasado 13 de noviembre Luisa Fernanda W compartió un video junto a Disney Studios dando a conocer que le dio voz a la Capitana Hoggbottom, uno de los personajes de la película Zootopia 2, que se estrenó en cines el 27 del mismo mes de su anuncio.

Después de la noticia, la creadora de contenido recibió críticas porque muchos usuarios pensaron que la habían escogido sin necesidad de pasar por un filtro, por lo que decidió aclarar por medio de sus historias que hizo parte de un proceso de selección y logró quedar.

Luisa Fernanda W contó cómo consiguió el doblaje en la película de ‘Zootopia 2′

Después de contar un poco sobre cómo había logrado obtener el papel, subió una publicación en la que dio más detalles de cómo lo consiguió y lo que tuvo que hacer para ser parte de esta famosa producción.

“Resulta que un día recibí un correo electrónico en donde me decían que me solicitaban para presentarme un casting para Disney. Pues como les parece que ni yo, ni mi equipo de trabajo revisamos ese correo electrónico, ¿por qué?, un descuido tal vez”, comenzó diciendo, agregando que como su pareja ya había actuado para esta compañía, le escribieron a él y lograron hacer contacto.

La empresaria mencionó que alcanzó a responder el mensaje a tiempo y aceptó la oferta, sin importar de qué personaje se trataba, pues era una experiencia que quería vivir, así que le pidió consejo a sus amigos que han hecho doblajes y se preparó.

Luisa llegó a las oficinas de Disney, donde han realizado los doblajes de otras exitosas películas como Encanto y allí se encontró con el director, quien le entregó la línea que debía realizar para saber si se quedaba con el papel.

“Quiero que presentes otro casting y este casting es para un personaje más grande y es una jabalí”, le respondió el hombre, después de que hiciera su interpretación para doblar la voz de un hipopótamo, el cual le solicitaron al inicio.

Ante la propuesta, la paisa no se negó y escuchó la voz de referencia en inglés, y al momento de decir la parte que le correspondía se sintió cómoda, pero después de haberse presentado pasaron días que no llamaron ni le dieron respuesta. Sin embargo, un día que estaba con Pipe, él revisó el celular y le dijo que había pasado.

“Yo jamás en la vida pensé que iba a presentar un casting para Disney y me quedará con el papel, eso fue ‘wow’. Ustedes ya se pueden imaginar lo orgullosa que estaba mi niña interior, la niña que grababa los doblajes de la Barbie, esa misma que ha amado los doblajes desde años, ella estaba cumpliendo su sueño”, precisó, demostrando su emoción por ese nuevo trabajo que realizó.