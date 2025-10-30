María Fernanda Méndez Gómez, más conocida en el mundo digital como Mafe Méndez, es una de las influenciadoras más importantes de Colombia desde hace varios años, pues a través de su contenido ha conectado con millones de personas.

La mujer de 31 ha logrado construir una amplia comunidad en redes sociales y en su perfil de Instagram cuenta más de tres millones y medio de seguidores. Allí comparte su vida profesional como colaboraciones con reconocidas marcas y un poco de su vida personal, como lo fue una complicación de salud que sufrió en Estados Unidos y la millonaria cantidad de dinero que le debía al hospital.

Momento en el que hurtaron a famosa influencer

La creadora de contenido captó el momento en el que le robaron el celular mientras se dirigía a su lugar de destino e iba de copiloto en una motocicleta.

“Nada va a pasar”, dijo en el video mientras miraba a su alrededor y parecía estar pendiente de lo que sucedía. Sin embargo, al final de la grabación se muestra que la pantalla quedó en negro, que fue cuando se lo quitaron.

“Amigos, me robaron el celular, quedó grabado en el en vivo que estaba haciendo en TikTok. Lección aprendida, cuiden mucho sus pertenencias”, escribió en su publicación.

Los amigos y seguidores comentaron lo sucedido, algunos lo tomaron como un chiste, dándole a entender que era lo más probable que pasaría, mientras que otros la juzgaron por no tener cuidado sabiendo como es la inseguridad en la capital.

“Hermana, jaja, pero es que ¿a quién se le ocurre hacer eso?”; “perdón por reírme, pero bebé jajaja”; “Ay tengo emociones encontradas, es como risa y odio al mismo tiempo”; “A quién se le ocurre en sus 5 sentidos en Colombia Bogotá hacer un en vivo en la calle en una moto y por una avenida. Mafe te buscaste tu robo sola”, entre muchos más.

¿Qué le pasó a Mafe Méndez en Estados Unidos?

A través de un video, la mujer compartió que tuvo un percance de salud que generó tuviera que ser atendida por urgencias en el país norteamericano. Según dio a conocer, un fuerte dolor no le permitió moverse, por lo que el personal médico ingresó a la vivienda en la que se encontraba y se la llevaron en ambulancia.

“Amigos, tengo una hemorragia interna abdominal. Esa hinchazón en el abdomen es pura sangre”, explicó, agregando que la inflamación le hizo ver como si estuviera embarazada y tuvo que permanecer una semana en cuidados intensivos.