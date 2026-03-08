Levy Rincón, influencer político, fue foco de miradas en plataformas digitales tras la difusión de un video grabado en el sector del parque El Virrey. El presentador de Radio Nacional habló sobre lo ocurrido, indicando, desde su versión, que un hombre en bicicleta intentó escupirlo y agredirlo, grabando lo que pasaba.

En lo comentado, el creador de contenido fue claro en que él reaccionó a las acciones de dicho sujeto, puntualizando que ese clip fue enviado a un medio para ser expuesto.

“Un gomelo cagón en una bicicleta intentó escupirme e insultarme en el Virrey, pero apenas vio que me le paré y lo saqué a pelear, se asustó y empezó a grabar con el celular el gran hijueput& ese. ¡Mandó el video a La W y estoy esperando a que lo suban! ¡Miedo no hay! ¡Malparid%s!”, comentó.

En medio de la polémica, David Ghitis, analista, compartió imágenes de lo que pasó en esa escena, calificando de “salvaje” a Levy Rincón, comentando sobre lo agresivo y peligroso que podría ser. Ante esto, Diego Trujillo, reconocido actor, optó por republicar la publicación, despertando una reacción del presentador.

El influencer se fue en contra del artista, metiéndose con su hijo Simón, conocido como SAI. El hombre lanzó fuertes palabras sobre el joven, asegurando que consumía sustancias y andaba con dudosas compañías.

“A mí me da mucha risa que Diego Trujillo repostee un video para dar a entender que soy violento, porque me defiendo de un uribista que me escupió. Señor, ocúpese mejor de su hijo huele Tusi, que se la pasa promoviendo el consumo de drogas entre menores de edad, que anda con sicarios y que la quiere montar de calle con su música de mierda. ¡Bobo hijueput&!”, escribió.

En cuanto a Diego Trujillo, no se quedó callado y aprovechó este ataque para defenderse, indicando que Levy Rincón solamente insultaba y ofendía a las personas, utilizando varios medios para hacer política.

“Me siento halagado de ser merecedor, por fin, de sus insultos. Mi hijo debe ocuparse de su vida, así como usted se ocupa de la suya, insultando, agrediendo viandantes o usando los medios públicos para hacer propaganda política, fiel al carácter de sus copartidarios”, escribió.