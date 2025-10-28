Nataly Umaña detalló incómodo momento que tuvo ‘en la cama’ con Diego Trujillo: “Era muy niña”

Tras su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, la reconocida actriz Nataly Umaña se popularizó aún más en redes sociales, pues hizo parte de una fuerte polémica y triángulo amoroso junto a Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

Después de dos años de haber hecho parte del reality del Canal RCN, la artista fue invitada a la sección de Los Impresentables de Los 40, en donde estuvo contestando a varias de las preguntas de Roberto Cardona y Pipe Flórez.

La actriz habló de una de las escenas más complicadas de su carrera. | Foto: Instagram @ natalyumanaa

Una de las que más llamó la atención a lo largo de la conversación, estuvo relacionada con el ‘peor beso’ que la actriz ha dado en medio de las grabaciones de las producciones en las que ha participado.

“Yo creo que no es que haya sido el peor, sino por algo de nervios, fue justo en Los Reyes y con Diego Trujillo (...) Lo que pasa es que yo era muy niña, era mi segunda producción y era comedia, pero mi primer llamado me acuerdo de que fue la escena en la que yo estaba en la cama con él, dándonos muchos besos y teniendo una escena de cama”, dijo frente a los micrófonos de la cabina de radio.

En ese momento, debido a la falta de experiencia, Nataly se consideraba una mujer demasiado tímida, y aunque intentó concentrarse en el libreto y en cada una de las marcaciones del director, fue muy complejo para ella filmar la escena con naturalidad y sentirse 100 % segura frente a las cámaras.

“Cuando empiezan a grabar, si sufres de pena, si vas a cuestionarte y a repetir, hay más equivocaciones, entonces hay que dejar la pena a un lado y entregarse completamente. Así pasó, pero solamente Dios sabe lo que yo sentía por dentro, porque me daba pena que me cogiera, que me besara, con la cámara, la nalga, la pierna, la ropa”, recordó.

Para finalizar, aclaró que la mala experiencia no estuvo relacionada con el comportamiento de su compañero de escena, sino a los nervios y la falta de experiencia en este tipo de contenidos.

“Digo que fue el peor, pero porque lo sufrí un poquito, pero como de pena y como una primiparada”, afirmó.

Sin embargo, en la sección de los comentarios, muchos de sus seguidores bromearon al respecto y compartieron diversas opiniones con respecto a la anécdota de la actriz.