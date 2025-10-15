La noticia del fallecimiento de la creadora de contenido Alejandra Esquin, más conocida en el mundo digital como Baby Demoni, se difundió en redes sociales luego de que amigos y figuras públicas como Yina Calderón, quien afirmó ser la amiga, se pronunciará sobre lo sucedido.

La joven, quien también se presentaba como modelo, se destacaba por estilo irreverente y contenido único en TikTok e Instagram, en los que superaba los cien mil seguidores y en varias ocasiones superó los dos millones de visualizaciones.

¿Cuál fue la causa?

El influenciador conocido como El Barny publicó un video en su perfil de TikTok en el que confirmó la muerte de Baby Demoni y confesó que por respeto a su familia no daría detalles, pero sí compartiría los resultados del reporte médico.

“El indicio principal por el fallecimiento de Baby fue porque se intentó quitar la vida, se intentó ahorcar”, comentó, agregando que sentía un nudo en la garganta al estar haciendo el video porque hace unos días habían hablado de proyectos a futuro.

El joven también le pidió a sus seguidores que por favor no le enviarán más mensajes al interno porque es un tema muy fuerte para él y que no crean en lo que otros influenciadores dicen.

“Tengan cuidado de la información que reciben, no todas las fuentes confiables y acompañar este luto de la mejor manera, recordarla por la gran persona que fue”, añadió y resaltó la amistad que tuvo con Alejandra porque siempre se brindaron apoyo mutuamente.

Versión de Yina Calderón

La empresaria y DJ fue de las primeras en pronunciarse en sus redes sociales y antes de que se conociera la noticia de la muerte de la joven, en una historia reposteó un video de la joven con el mensaje: “Amiga, mi Dios te mejore, aquí estamos orando por ti. Dios, necesitamos un milagro”.

Yina Calderón sorprendió con publicación de su amiga, Baby Demoni. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderonoficial

Según, la información que ha circulado y la historia de la exparticipante de La casa de los famosos, Baby Demoni había sido traslada por urgencia a la clínica porque al parecer la encontraron en estado crítico en su casa.

Horas más tarde, Yina subió un video en el que afirmó que su amiga había fallecido y lo último que supo fue sobre una supuesta fuerte discusión que ella tuvo con la pareja.

“Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado. Pero, en el hospital le encontraron huellas de asfixia”, afirmó Yina.

Yina Calderón se pronunció por la muerte de Bay Demoni. | Foto: Captura de Instagram @yinacalderonoficial

También mencionó que no creía lo que le había dicho el hombre porque la joven le había comentado que se encontraba muy feliz y aseguró estará pendiente para que el caso no quede en la impunidad.