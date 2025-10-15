Suscribirse

Melissa Gate se destapó frente a su futuro laboral y fue clara sobre los canales con los que trabajaría: “Yo no pedí fama”

La creadora de contenido se sinceró sobre sus proyectos y los medios con los que le gustaría hacer negocios.

15 de octubre de 2025, 10:17 p. m.
Melissa Gate se destapó sobre su futuro laboral y los canales con los que trabajaría.
Melissa Gate es una exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos, programa en el que logró ser parte de los finalistas y quedó en el segundo lugar. Su participación fue una de las polémicas, incluso después de la finalización del programa, ha estado en el foco del ojo público por sus controversiales opiniones.

La antioqueña es muy activa en sus redes sociales y, recientemente, realizó una dinámica en la que respondió varias preguntas, entre ellas, si estaría en otro reality, que fue lo que pasó con el canal y con cuáles medios estaría dispuesta a trabajar.

Este año no, si les están diciendo que este año voy a estar en realities, eso es falso. Yo este año no voy a ir a ninguna parte, no me interesa ser ninguna estrella, ni estar en las portadas de ninguna revista, ni que me hagan más entrevistas. Estoy muy bien cómo estoy, yo no pedí fama, la verdad. Yo solo quería un salario para ahorrar y comprarme mi estudio, y ya lo tengo”, aseguró.

Luego, afirmó que aceptaría trabajar en el Canal Caracol o en Telemundo, porque sí le gustaría y, al parecer, su relación con RCN no finalizó en buenos términos: “Ya que en otros canales no me quieren, me dejaron muy claro que no soy de sus agrados”, dijo.

En varias ocasiones Melissa se pronunció sobre su descontento por haber sido la segunda con la mayor cantidad de votos en la final, asegurando que le habían quitado el premio y que la ganadora debió ser ella y no Altafulla, incluso culpó a la política por lo ocurrido.

Aunque, la creadora de contenido ya había revelado que no tenía intenciones de volver a participar en un reality porque “la libertad no se negocia”, y solo lo haría bajo ciertas condiciones, lo sorprendente de su último video fueron las palabras que parecían ser una indirecta.

“Yo prefiero ser una persona decente y si con la decencia que yo manejo no les gusta, pues yo prefiero no me vuelvan a llamar, que no me tengan en cuenta para nada. Y les quiero pedir un favor, que no me vuelvan a mencionar ni para bien ni para mal, yo con ustedes no me meto, ya me robaron el premio, ya me hicieron quedar mal ante todo el mundo, o sea, ¿qué más quieren de mí?”, añadió.

Por último, Melissa Gate aseguró que nunca ha hablado mal del canal, pero afirmó haber sufrido de “explotación laboral” y aprovechó para agradecerle a sus seguidores por el apoyo que ha recibido a pesar de los comentarios negativos que han circulado.

