GENTE

El hijo de Melissa Gate sorprendió con su nueva adquisición y generó todo tipo de reacciones: “De la pobreza a la riqueza”

Juan José compartió una publicación en sus redes sociales mostrando

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

7 de agosto de 2025, 12:47 p. m.
Juan José, el hijo de Melissa Gate sorprendió con unas fotografías de su nueva adquisición.
Juan José, el hijo de Melissa Gate, sorprendió con unas fotografías de su nueva adquisición.

Melissa Gate es una influencer y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reality que le permitió obtener más popularidad y actualmente en su perfil supera el millón de seguidores.

Durante su permanencia en la casa, se hizo reconocida por su fuerte carácter y su enemistad con algunos compañeros. Sin embargo, tras la finalización del programa, la paisa ha seguido envuelta en diferentes polémicas.

Contexto: Melissa Gate reveló en SEMANA si volvería a un reality y habló sobre sus nuevos proyectos: “No tiene precio”

Aunque, la personalidad de Melissa se ha destacado por su sinceridad al momento de decir las cosas, también ha mostrado su parte más sensible al hablar de su hijo y aclarar las dudas respecto a su rol como madre.

Mi gran amor, mi hijo, mi todo”, se refirió la influencer sobre su hijo Juan José, a quien tuvo a los 16 años cuando todavía se encontraba en el colegio y que, actualmente, se encuentra viviendo en Estados Unidos con su padre.

“Todos la APOYAMOS”, hijo de Melissa Gate se confiesa | La casa de los famosos Colombia

Sin embargo, el joven logró entrar al reality cuando Melissa se encontraba participante y le entrego un oso con un mensaje muy emotivo: “Mamá te amo, te adoro y quiero que sepas que mi corazón y apoyo siempre van a estar contigo”.

Después del reencuentro madre e hijo, Juan José fue entrevistado por Ornella Sierra, quien le preguntó que había sentido en ese momento y él respondió que fue una “explosión de emociones”, además, porque ellos solo se ven en diciembre.

Quería decirle que todos la apoyamos, que es una persona muy linda y es muy inteligente”, fue el mensaje que le dejó Juan a su mamá, quien también la estuvo apoyando en sus redes sociales.

Contexto: Melissa Gate hizo sorpresiva confesión en SEMANA sobre su relación con Yina Calderón y habló del proyecto que tendrían juntas

¿Cuál es la nueva adquisición de Juan José?

El hijo de la influencer, Melissa Gate, compartió a través de sus redes sociales una publicación con tres fotos, en las cuales se observa al joven acompañado de una moto de alto cilindraje, la cual parece ser una BMW F850 GS.

Las imágenes ya superan los 30 mil me gusta y 400 comentarios por parte de los seguidores que lo felicitaron y aplaudieron por ese logro, incluyendo a su mamá que le escribió: “Te amo hijo”.

Juan José, hijo de Melissa Gate sorprendió con una publicación de su nueva moto.
Juan José, hijo de Melissa Gate, sorprendió con una publicación de su nueva moto. | Foto: Captura de Instagram @ j.u.a.n.x.j.o.s.e

“A ti también te amamos y respaldamos, date con toda”; “Espectacular Juanjo, éxitos para tu vida”; “El flow no se improvisa”; “Claro ejemplo de una buena crianza y del amor de unos padres inigualables”; “Melissa el niño subió foto y tiene nueva moto”; fueron algunos de los mensajes.

