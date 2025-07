Melissa Gate habló de la preocupante situación que vive tras su salida de ‘La casa de los famosos’

“Yo les hice un noticiero, di mi opinión, precisamente, siempre trataba de estar activa y aprovechando los recursos que yo en mi casa no tengo, es más, estoy con audífonos prestados y un computador prestado porque yo todo el tiempo estoy pensando en crear, no en editar”.

En este caso, los presentadores del pódcast que la contactó le aconsejaron invertir en un equipo de grabación de calidad para mejorar sus contenidos, y poder seguir aumentando su público en las redes sociales. No obstante, Melissa comentó que ha tenido que limitarse y cuidar el dinero que llegó a su cuenta, pues no recibió la cantidad que esperaba.

“La verdad no me pagaron tan bien. Voy a ver si con los ahorritos me compro un computador y algo más. Tú sabes que al asalariado le toca muy duro”.