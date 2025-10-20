Stream Fighters 4 se llevó a cabo en la noche del sábado del 18 de octubre, un evento dirigido por el uno de los streamers más famosos, Westcol, en el que reunió a reconocidas figuras del entretenimiento y creadores de contenido que disputaron en un ring de boxeo.

Las peleas fueron tendencia en redes sociales, lo que provocó que miles de personas se pronunciarán sobre lo sucedido, entre ellas Luisa Fernanda W, quien se refirió al retiro de Yina Calderón y confesó si participaría en este tipo de espectáculos.

¿Luisa Fernanda W participaría en Stream Fighters?

La influenciadora y empresaria paisa, que actualmente vive en México junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno y sus dos hijos, realizó una dinámica en su perfil de Instagram, en la que respondió algunas interrogantes que los seguidores le hicieron para conocer su opinión sobre el evento.

“¿Por qué no irías a Stream Fighters? ¿Piensas que no es un ambiente para ti?”, fue una de las preguntas que le realizó un usuario.

“No me gustan las peleas, definitivamente no es un ambiente para mí. Como deporte tampoco me atrae mucho, pero sí tengo que reconocer que, por Pipe, me he visto varias peleas y me han entretenido”, escribió.

Luisa Fernanda W confesó si participaría en Stream Fighters. | Foto: Captura de Instagram @superlike_rcn

La respuesta generó reacciones, pues algunos comentaron estar de acuerdo: “Su mensaje es muy coherente”. Mientras que otros, expresaron que su afirmación generaba un sentimiento de odio y es algo que debería evitarse: “Qué tristeza esta influencer y con hijos”.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la renuncia de Yina Calderón?

Mediante la misma dinámica, la creadora de contenido compartió su opinión frente a la decisión que la DJ huilense tomó en el ring, pues a último momento se arrepintió de pelear contra Andrea Valdiri.

En su respuesta, lo primero que aseguró fue que hay valores que no se negocian como el respeto, compromiso y coherencia, y que a raíz de los múltiples comentarios que había leído sobre lo ocurrido, daría su opinión.

“Lo que pasó ayer se volvió tendencia, una generadora de contenido decidió no continuar con un enfrentamiento pactado, generando todo tipo de reacciones. Algunos lo llaman estrategia, yo lo veo como un gesto que refleja algo mucho más profundo, inseguridad y falta de compromiso”, comentó.