Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas en el mundo digital y gracias a su trayectoria en redes sociales y su contenido ha ido aumentando su comunidad, por lo que hoy en día cuenta con 19 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

La también empresaria se ha destacado por mantenerse alejada de polémicas; sin embargo, hace un tiempo fue blanco de críticas junto a su esposo Pipe Bueno por varios videos en los que al parecer daban a entender habían terminado.

“Corazón, pero jamás hablamos de nuestra relación, un abrazo”, respondió Luisa, aclarando que en las grabaciones no se mencionaron entre ellos y tampoco “jugaron” con la relación, sino que se trataba de una estrategia de marketing para una publicidad que aceptaron.

Cambio de ‘look’ de Luisa Fernanda W

La creadora de contenido volvió a ser en tendencia en internet, luego que compartiera en sus historias una fotografía en la que anunciaba se había realizado un cambio en el cambio en el cabello.

“¡OMG! ¿Qué color creen que me puse?”, escribió, junto a imagen de ella en blanco y negro, generando expectativa a sus seguidores.

Luisa Fernanda W causó intriga por su nuevo cambio de 'look'. | Foto: Captura de Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W subió este jueves, 9 de octubre, un reel en el que mostró su antes y después, y afirmó que era una decisión que había pensado hace un tiempo, pero no se había decidido.

“Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo. Pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta. Y cuando te atreves… el espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución. Hoy el cambio no es solo externo, es una forma de honrar la mujer en la que me estoy convirtiendo”.

En menos de un día, la publicación cuenta con más de 150 mil me gusta y más de cuatro mil comentarios, en los que recibió elogios por parte de sus seguidores, amigos y otras figuras públicas.

“Te quedó espectacular”; “me acuerdo aquella época cuando esperaba cada mes a ver una nueva Luisa, esta la ame”; “te ves más joven Lu y super iluminada”; “¡me encanta! Siento que ese es tu color”; “Quedaste hermosa”; “Le quedó hermoso y definitivamente es la mejor forma de honrar a esta nueva mujer, pero también la que siempre ha permanecido en ti”, entre muchos más.