“Terminar es lo mejor”: Pipe Bueno soltó fuerte mensaje y despertó dura disputa en redes

Luego de qué se generará una fuerte polémica en redes sociales por una supuesta separación entre el cantante Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W, miles de personas se han manifestado al respecto y han compartido sus opiniones con respecto a lo que podría llegar a ser el fin del compromiso entre la pareja de famosos.

Pese a que parecían tener una de las relaciones más sólidas en el mundo del entretenimiento, hace pocas horas sus fanáticos compartieron su preocupación por el futuro de su familia, incluyendo a sus pequeños hijos, Máximo y Domenic.

La pareja es considerada como una de las más sólidas de la farándula. | Foto: Instagram de Pipe Bueno

Luego de qué Luisa Fernanda W publicara las palabras: “Cuando no hay interés, se nota”, muchos llegaron a pensar que la pareja estaba pasando por una crisis y estarían a punto de terminar.

Posteriormente, el artista de música popular sorprendió al publicar un clip de lo que sería su nueva canción y aunque a que no cuenta con una gran producción, lo que logró captar la atención de sus seguidores en la web fue la letra del nuevo tema, la cual habla sobre una separación.

“Dime, ¿qué prefieres? ¿Que te hable bonito y que siga fingiendo que te necesito? O ¿que te confiese que desde hace tiempo no siento lo mismo? Si no te lo digo, sería egoísmo", dicen la primera estrofa.

Luego, hace referencia al que habría sido su gran amor. No obstarte, aclara que, por distintas situaciones del destino, tomar distancia es la mejor opción.

“Yo sé que no es fácil, más cuando se trata de dos personas que se amaron tanto, pero con el corazón, hay que ser claro, aunque nos cueste llanto. Lo que menos quiero es seguir contigo para hacerte daño”.

Finalmente, mencionó: “La verdad sé que te duele, dime ¿qué prefieres? ¿Un amor a medias? O ¿lo que mereces? Terminar lo nuestro es lo mejor, va a doler, ahora estás llorando y no lo puede entender".

Esto desató fuertes comentarios por parte de sus fans, quienes siguen sin comprender si realmente están pasando por un mal momento, o es una estrategia para tener éxito en su próxima entrega musical.