“No hay ganas de intentar”: Pipe Bueno publicó polémico video en medio de controversia con Luisa Fernanda W
El cantante popular se pronunció en medio de la polémica por una posible separación de su prometida.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues en internet se ha estado especulando acerca de un posible distanciamiento, debido a que disminuyeron constantemente sus interacciones en redes sociales.
Además, Luisa Fernanda W compartió una historia, la cual fue tomada por muchos, como una indirecta para el cantante de música de popular.
“Cuando no hay interés, se nota”, escribió.
Estas palabras llevaron a que miles de personas se interesaran por conocer el trasfondo de la situación y estuvieran atentas a sus redes sociales.
En el caso de Pipe Bueno, se generó una fuerte controversia en su cuenta de TikTok, ya que publicó un video hablando del desinterés y las dificultades, y aunque no mencionó a Luisa Fernanda W, su mensaje alertó sobre una posible crisis.
“El interés no es algo que se pierde de la noche a la mañana, eso no es algo que uno chasquea los dedos y ya, no jamás. Les voy a decir una cosa, si a ustedes les está pasando y creían que nunca les iba a pasar, créame que es completamente normal. No se tiene que sentir mal, ni mucho menos porque somos seres humanos”.
Manifestó que, en algunas ocasiones, las personas pueden tener todas las ganas y la intención de estar bien con todas las situaciones que las rodean, al mismo tiempo se pueden generan estancamientos y dificultades.
@pipebueno97
Algún día te vas a dar cuenta Porque ya no hay interés.♬ sonido original - pipebueno
“Llega una parte que se vuelve triste y es que, de pronto, no hay ganas ni de intentar algo. Un día, uno con madurez y con coraje, entiende que lo que está pasando, podía pasar y; de pronto no hay enojo, hay aceptación de que está pasando eso y sin mucho drama, las vueltas ya no son igual y ya. Si a usted le está pasando, créame que algún día se va a dar cuenta por qué ya no hay interés y ese día van a entender que nada vuelve a ser como antes”.
En la sección de los comentarios, los seguidores de la pareja no ocultaron su preocupación y se expresaron a través de expresivos mensajes: “¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con Lu, estoy segura de que ya no están juntos"; “Se acabó el amor y quedó la rutina”; “Ay no puede ser, alguien que me diga ¿qué pasó? y “¿Será que le está perdiendo el interés a Luisa?“, escribieron.
No obstante, otros se mostraron incrédulos ante la situación y aseguraron que se trataría de una estrategia para promocionar una nueva canción o álbum.
“No entiendo por qué quieren pegar temas a punta de marketing de esa manera”; “Debe ser una canción por la que están haciendo eso”; “Yo creo que eso es una canción, porque ellos brillan chingón y se les nota” y “Eso es puro marketing, a mí no me engañan”, fueron otros de los comentarios.