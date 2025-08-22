Suscribirse

“No hay ganas de intentar”: Pipe Bueno publicó polémico video en medio de controversia con Luisa Fernanda W

El cantante popular se pronunció en medio de la polémica por una posible separación de su prometida.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de agosto de 2025, 12:40 a. m.
Pipe Bueno rompió el silencio sobre un posible distanciamiento de la mamá de sus hijos. | Foto: INSTAGRAM @pipebueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues en internet se ha estado especulando acerca de un posible distanciamiento, debido a que disminuyeron constantemente sus interacciones en redes sociales.

Además, Luisa Fernanda W compartió una historia, la cual fue tomada por muchos, como una indirecta para el cantante de música de popular.

“Cuando no hay interés, se nota”, escribió.

Pipe Bueno le hace propuesta a Luisa Fernanda W
La pareja estaría atravesando una fuerte crisis en su relación. | Foto: Instagram de Pipe Bueno

Estas palabras llevaron a que miles de personas se interesaran por conocer el trasfondo de la situación y estuvieran atentas a sus redes sociales.

En el caso de Pipe Bueno, se generó una fuerte controversia en su cuenta de TikTok, ya que publicó un video hablando del desinterés y las dificultades, y aunque no mencionó a Luisa Fernanda W, su mensaje alertó sobre una posible crisis.

Contexto: Luisa Fernanda W por fin rompió el silencio y contó cómo enfrentó el duelo de Legarda y el papel de Pipe Bueno en el proceso

“El interés no es algo que se pierde de la noche a la mañana, eso no es algo que uno chasquea los dedos y ya, no jamás. Les voy a decir una cosa, si a ustedes les está pasando y creían que nunca les iba a pasar, créame que es completamente normal. No se tiene que sentir mal, ni mucho menos porque somos seres humanos”.

Manifestó que, en algunas ocasiones, las personas pueden tener todas las ganas y la intención de estar bien con todas las situaciones que las rodean, al mismo tiempo se pueden generan estancamientos y dificultades.

@pipebueno97

Algún día te vas a dar cuenta Porque ya no hay interés.

♬ sonido original - pipebueno

“Llega una parte que se vuelve triste y es que, de pronto, no hay ganas ni de intentar algo. Un día, uno con madurez y con coraje, entiende que lo que está pasando, podía pasar y; de pronto no hay enojo, hay aceptación de que está pasando eso y sin mucho drama, las vueltas ya no son igual y ya. Si a usted le está pasando, créame que algún día se va a dar cuenta por qué ya no hay interés y ese día van a entender que nada vuelve a ser como antes”.

En la sección de los comentarios, los seguidores de la pareja no ocultaron su preocupación y se expresaron a través de expresivos mensajes: “¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con Lu, estoy segura de que ya no están juntos"; “Se acabó el amor y quedó la rutina”; “Ay no puede ser, alguien que me diga ¿qué pasó? y “¿Será que le está perdiendo el interés a Luisa?“, escribieron.

Contexto: Luisa Fernanda W expuso lo que haría si le descubre cachos a Pipe Bueno: “Jamás amarraría a un hombre”

No obstante, otros se mostraron incrédulos ante la situación y aseguraron que se trataría de una estrategia para promocionar una nueva canción o álbum.

“No entiendo por qué quieren pegar temas a punta de marketing de esa manera”; “Debe ser una canción por la que están haciendo eso”; “Yo creo que eso es una canción, porque ellos brillan chingón y se les nota” y “Eso es puro marketing, a mí no me engañan”, fueron otros de los comentarios.

