Suscribirse

Gente

Luisa Fernanda W reaccionó al video filtrado de Beéle e Isabella Ladera y no se guardó nada: “Ay no, no seamos ignorantes”

La ‘influencer’ publicó un video en donde hizo una reflexión e hizo petición especial a sus seguidoras.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 4:26 p. m.
Luisa Fernanda W dio su reacción por polémica entre Isabella Ladera y Beéle por tema del video íntimo.
Luisa Fernanda W dio su reacción por polémica entre Isabella Ladera y Beéle por tema del video íntimo. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @isabella.ladera - @luisafernandaw

La polémica desatada entre Isabella Ladera y Beéle por la filtración de su video íntimo, que hasta el momento no tiene responsables, sigue dando de qué hablar y generando opiniones de diferentes internautas y creadores de contenido.

Recientemente, fue la influencer paisa Luisa Fernanda W quien publicó un video en su cuenta oficial de Instagram hablando del tema sin mencionar los nombres de los involucrados, solo poniendo el ejemplo de lo que vivió una de las mujeres más grandes del entretenimiento actual: Kim Kardashian, cuando atravesó por una situación similar.

La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex.
La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex. | Foto: Instagram @isabella.ladera - @beele / Montaje: Semana

En primera instancia, Luisa, de manera muy enfática, les pidió a las mujeres que se abstengan de realizar este tipo de grabaciones.

“Mujeres, nunca se graben teniendo relaciones sexuales. De verdad, por mucha confianza que le tengan a su pareja, no lo hagan”, además, aseguró que cuando hay pareja “La confianza se acaba, las relaciones terminan, y así la relación no acabe, los videos quedan y a veces esos videos los filtran personas indebidas, eso queda por ahí en la nube, y muchas creen que verse divinas haciéndolo es inofensivo”, dijo.

Contexto: Isabella Ladera se resignó y publicó mensaje que dejó pensando a muchos, en medio de la polémica con Beéle por video íntimo

Llevando su mensaje a Kim Kardashian, mencionó que algunas mujeres creen que este tipo de hechos podría “hasta ayudarles”, a lo que dijo “¡Ay no! No seamos ignorantes”.

Luisa Fernanda recalcó que en el momento en el que ella (Kim) vio que su hija había visto ese video en internet “ahí quedó lo mucho que ella aún sufre con ese video, y lo que para muchos fue fama, para ella de verdad es un dolor que sigue cargando hasta hoy, y eso no solo le ha pasado a ella, les ha pasado a muchas otras mujeres”, añadió.

Además, la creadora de contenido fue clara en mencionar que cuando estas situaciones pasan, a quien se le juzga y critica más fuerte es a la mujer.

“Cuando esos videos se filtran, la sociedad siempre juzga más duro a nosotras las mujeres. Las que quedamos mal somos nosotras, miren, nos señalan, nos critican, nos tratan como lo peor y no se etiquetan prácticamente por vida”, señaló en su video.

Luisa aseguró que no se trata de hacerse “las santas”, pero sí aprovechó el espacio para enviarles un mensaje a sus seguidoras mujeres.

Contexto: Isabella y Beéle video viral: ex de la modelo se pronunció y tomó radical decisión: “Víctima de la exposición”

“Hoy yo sí quiero decirte con todo el amor del mundo: cuida tu intimidad, valóralo como lo más sagrado. No le regales a nadie el poder de exponer tu vida privada. Amémonos lo suficiente para respetar nuestra intimidad y recordemos algo muy claro, un instante de confianza no vale para nada una vida entera de consecuencias”, afirmó.

Por último, mencionó que compartir el video y viralizarlo también es un hecho que tampoco está bien y que demuestra poca empatía y solidaridad de género.

La creadora de contenido venezolana fue apoyada por sus seguidores en el difícil momento que enfrenta.
La creadora de contenido venezolana fue apoyada por sus seguidores en el difícil momento que enfrenta. | Foto: Instagram @isabella.ladera

“[…] Y cuando te compartan el video de una mujer teniendo… no lo compartas, yo sé que esto suena muy mágico, pero de verdad cuidémonos entre nosotras”, concluyó.

El video publicado por Luisa Fernanda W fue muy claro y lo acompañó con un mensaje en donde repitió la advertencia de que nunca lo hagan, y además, mencionó que en un inicio, cuando todo está lleno de amor, “parece un acto de confianza, pero mañana puede convertirse en una pesadilla”, escribió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

2. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

3. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

4. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

5. Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico: las autoridades investigan las causas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

beéleLuisa Fernanda W

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.