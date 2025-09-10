La polémica desatada entre Isabella Ladera y Beéle por la filtración de su video íntimo, que hasta el momento no tiene responsables, sigue dando de qué hablar y generando opiniones de diferentes internautas y creadores de contenido.

Recientemente, fue la influencer paisa Luisa Fernanda W quien publicó un video en su cuenta oficial de Instagram hablando del tema sin mencionar los nombres de los involucrados, solo poniendo el ejemplo de lo que vivió una de las mujeres más grandes del entretenimiento actual: Kim Kardashian, cuando atravesó por una situación similar.

La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex. | Foto: Instagram @isabella.ladera - @beele / Montaje: Semana

En primera instancia, Luisa, de manera muy enfática, les pidió a las mujeres que se abstengan de realizar este tipo de grabaciones.

“Mujeres, nunca se graben teniendo relaciones sexuales. De verdad, por mucha confianza que le tengan a su pareja, no lo hagan”, además, aseguró que cuando hay pareja “La confianza se acaba, las relaciones terminan, y así la relación no acabe, los videos quedan y a veces esos videos los filtran personas indebidas, eso queda por ahí en la nube, y muchas creen que verse divinas haciéndolo es inofensivo”, dijo.

Llevando su mensaje a Kim Kardashian, mencionó que algunas mujeres creen que este tipo de hechos podría “hasta ayudarles”, a lo que dijo “¡Ay no! No seamos ignorantes”.

Luisa Fernanda recalcó que en el momento en el que ella (Kim) vio que su hija había visto ese video en internet “ahí quedó lo mucho que ella aún sufre con ese video, y lo que para muchos fue fama, para ella de verdad es un dolor que sigue cargando hasta hoy, y eso no solo le ha pasado a ella, les ha pasado a muchas otras mujeres”, añadió.

Además, la creadora de contenido fue clara en mencionar que cuando estas situaciones pasan, a quien se le juzga y critica más fuerte es a la mujer.

“Cuando esos videos se filtran, la sociedad siempre juzga más duro a nosotras las mujeres. Las que quedamos mal somos nosotras, miren, nos señalan, nos critican, nos tratan como lo peor y no se etiquetan prácticamente por vida”, señaló en su video.

Luisa aseguró que no se trata de hacerse “las santas”, pero sí aprovechó el espacio para enviarles un mensaje a sus seguidoras mujeres.

“Hoy yo sí quiero decirte con todo el amor del mundo: cuida tu intimidad, valóralo como lo más sagrado. No le regales a nadie el poder de exponer tu vida privada. Amémonos lo suficiente para respetar nuestra intimidad y recordemos algo muy claro, un instante de confianza no vale para nada una vida entera de consecuencias”, afirmó.

Por último, mencionó que compartir el video y viralizarlo también es un hecho que tampoco está bien y que demuestra poca empatía y solidaridad de género.

La creadora de contenido venezolana fue apoyada por sus seguidores en el difícil momento que enfrenta. | Foto: Instagram @isabella.ladera

“[…] Y cuando te compartan el video de una mujer teniendo… no lo compartas, yo sé que esto suena muy mágico, pero de verdad cuidémonos entre nosotras”, concluyó.