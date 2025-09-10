Desde que el video íntimo de la modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle se filtró en redes sociales el pasado domingo 7 de septiembre, los comentarios y las reacciones no han parado.

La relación entre ambos inició entre rumores de infidelidad, ya que ambos estaban con sus respectivas parejas: Isabella con Isander y Beéle con Camila Rodríguez (Cara).

La situación ha llegado a ser tan polémica que ellos mismos han tenido que pronunciarse al respecto, sobre todo ella, quien dejó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en donde aseguró sentirse “devastada”.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, fue lo primero que escribió la modelo.

Isabella Ladera publicó mensaje de resignación en medio de polémica con Beéle

Lo sucedido ha generado que centenares de personas reaccionen, pues el video tiene una duración aproximada de seis minutos y, por ende, ambos involucrados reciban una ola de críticas llenas de hate.

En su mensaje publicado en Instagram, Isabella dejó claro que la filtración de este tipo de materiales “es una forma de violencia hacia las mujeres”.

Además, aseguró que: “Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio [...] Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, escribió.

Isabella Ladera y Beéle | Foto: Tomada de Instagram @caraoficial_, @ isabela_ladera y @beelecito

En las últimas horas, Isabella publicó una historia en su cuenta en donde mostró dos fotos de ella, acompañadas de un mensaje que refleja cierta resignación frente a la situación y las burlas constantes que recibe por la filtración del video.

“Ya qué, amor propio, más nada”, escribió la modelo.

Por el momento, Isabella continúa llevando esta situación de la manera en que le es posible, mientras las redes sociales se llenan de comentarios tanto positivos como negativos: algunos la defienden, pero otros la atacan.

Isabella ladera Lico mensajero resignación, tras filtración de video íntimo con Beéle. | Foto: Instagram: @isabella.ladera

Reacción del novio de Isabella Ladera a la filtración del video

En una de las tantas publicaciones de la modelo venezolana, el hombre que podría ser su pareja en este momento, Hugo García, un deportista peruano, le dejó un mensaje que dejó claro cómo se siente al respecto y lo que opina frente a la situación.

Novio de Isabella Ladera reaccionó. | Foto: Instagram @isabella.ladera