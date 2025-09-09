Él es el novio de Isabella Ladera, influencer vinculada a filtración de video íntimo: es extranjero, deportista y son amorosos

Con toda la polémica ocurrida en los últimos días por cuenta de Isabella Ladera y Beéle, debido a la filtración de un video íntimo de ambos, cuando cada uno continuaba en una relación con sus respectivas parejas (Cara e Isander), se ha despertado mucha intriga por conocer más acerca de estas dos personas y cómo llevan su vida en la actualidad.

Algo que ha llamado la atención de muchos es que desde que se dio a conocer la ruptura entre la venezolana y el colombiano, empezaron a circular los rumores de que la influencer salía con un nuevo hombre, lo cual fue confirmado con el paso del tiempo, debido a interacciones en redes sociales.

La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex. | Foto: Instagram @isabella.ladera - @beele / Montaje: Semana

Una de las dudas más frecuentes que se han desatado en diferentes plataformas es quién es el novio de Isabella Ladera.

¿Quién es el novio de Isabella Ladera?

Desde hace más o menos un mes, la influencer fue relacionada de manera amorosa con Hugo García, reconocido modelo. Varias de las insinuaciones que dan lugar a un posible romance se desataron, ya que el pasado 17 de agosto, el modelo viajó hasta Miami para estar la inauguración del negocio de la influencer.

Avivando lo anterior, lo realmente llamativo para todos los presentes fue que ambos se dieron un abrazo que para muchos dio a entender que entre ellos dos había algo más que una simple y sencilla amistad.

De Hugo García se conoce que es un deportista que cuenta con un total de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

En sus publicaciones e historias se ha podido apreciar que es un hombre que goza de viajar y visitar diferentes lugares, sobre todo de Latinoamérica.

Aunque se menciona que la relación entre Hugo y Ladera es verdadera, también se dio a conocer que hace poco tuvo una ruptura amorosa con su expareja, Alessia Rovengo.

La reacción de Hugo García a polémico video íntimo filtrado de Beéle e Isabella Ladera

Fue en una de las publicaciones de la influencer venezolana que el deportista y modelo dejó un comentario en el que mostraba todo su apoyo a Isabella, pese a las críticas y el hate que está recibiendo.

Novio de Isabella Ladera reaccionó. | Foto: Instagram @isabella.ladera