Isabella Ladera recibió alerta por video íntimo; habló de la reacción de su mamá y compartió mensaje

La influenciadora se pronunció nuevamente después de la polémica.

9 de septiembre de 2025, 11:06 a. m.
La creadora de contenido se pronunció nuevamente por la filtración de su video íntimo con su ex.
Tras la viralización de un video íntimo protagonizado por Beéle e Isabela Ladera, la creadora de contenido venezolana dejó ver el dolor que le generaron los comentarios con respecto a lo sucedido, por medio de su equipo de abogados, aseguró que buscará a los culpables de que el clip se haya filtrado en internet.

Con el paso de las horas, se pronunció en varias ocasiones, respondiendo a quienes aseguran que se trató de una estrategia de marketing y que todo fue planeado con el objetivo de generar visitas y engagement en sus redes sociales.

Isabella Ladera se pronunció tras filtración de video personal.
Posteriormente, apareció por medio de sus historias de Instagram, perfil en el que suma más de 6 millones de seguidores, y compartió algunas capturas de pantalla en las que dejó ver que, desde hace varias semanas, había recibido alertas con respecto al material íntimo.

“Lo de mi carro y el robo del teléfono que estaba ahí adentro, no tienen nada que ver con lo que está pasando. A mí se me puso en alerta desde el 9 de julio, de que esto pasaría”, dijo, mientras mostró un mensaje que recibió por medio de Instagram en el que le mencionan: “Te quieren rayar con un video”.

Contexto: Beéle fue captado en reconocido gimnasio de Bogotá y no lo bajaron de ‘infiel’: “Con el mismo movimiento”

En línea con esto, destapó que tuvo que hablar con su madre de la situación, pues temía que en cualquier momento el video fuera publicado y la tomara por sorpresa.

“Preparando el corazoncito de mi mamá. El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando. A ella, a mi familia y a Hugo”.

Isabella Ladera confesó haber sido alertada por su video íntimo.
No obstante, en medio del complicado momento, quiso mostrarse fuerte y tranquilizó a sus fanáticos afirmando que continuará con su carrera y sus proyectos:

“Mi historia no termina aquí”, escribió.

Además, le dio una recomendación de cuidado personal a sus seguidoras: “Aprovecho para recordarte que no te vayas a la cama con maquillaje”.

La influenciadora ha hecho varias publicaciones tras la filtración de su video con Beéle.
En respuesta, recibió el apoyo de una gran cantidad de mujeres que se identificaron con su caso, después de haber vivido situaciones similares.

“Siempre veo que al hombre le aplauden, y la mujer se lleva la carga de la sociedad. Ahí te das cuenta de las verdaderas mujeres que te apoyan en estos momentos”; “Nunca apagarán tu luz”; “Eres fuerte, mi vida, Dios te bendiga y te mande muchas fuerzas”; “Para adelante, Isa, tú no perdiste nada, levántate de nuevo” y “Qué poco hombre para hacer eso y peor las mujeres que se burlan del dolor ajeno”, escribieron.

