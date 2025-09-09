Isabella Ladera recibió alerta por video íntimo; habló de la reacción de su mamá y compartió mensaje

Tras la viralización de un video íntimo protagonizado por Beéle e Isabela Ladera, la creadora de contenido venezolana dejó ver el dolor que le generaron los comentarios con respecto a lo sucedido, por medio de su equipo de abogados, aseguró que buscará a los culpables de que el clip se haya filtrado en internet.

Con el paso de las horas, se pronunció en varias ocasiones, respondiendo a quienes aseguran que se trató de una estrategia de marketing y que todo fue planeado con el objetivo de generar visitas y engagement en sus redes sociales.

Isabella Ladera se pronunció tras filtración de video personal. | Foto: Instagram @isabella.ladera

Posteriormente, apareció por medio de sus historias de Instagram, perfil en el que suma más de 6 millones de seguidores, y compartió algunas capturas de pantalla en las que dejó ver que, desde hace varias semanas, había recibido alertas con respecto al material íntimo.

“Lo de mi carro y el robo del teléfono que estaba ahí adentro, no tienen nada que ver con lo que está pasando. A mí se me puso en alerta desde el 9 de julio, de que esto pasaría”, dijo, mientras mostró un mensaje que recibió por medio de Instagram en el que le mencionan: “Te quieren rayar con un video”.

En línea con esto, destapó que tuvo que hablar con su madre de la situación, pues temía que en cualquier momento el video fuera publicado y la tomara por sorpresa.

“Preparando el corazoncito de mi mamá. El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando. A ella, a mi familia y a Hugo”.

Isabella Ladera confesó haber sido alertada por su video íntimo. | Foto: Instagram @isabella.ladera / Montaje: Semana

No obstante, en medio del complicado momento, quiso mostrarse fuerte y tranquilizó a sus fanáticos afirmando que continuará con su carrera y sus proyectos:

“Mi historia no termina aquí”, escribió.

Además, le dio una recomendación de cuidado personal a sus seguidoras: “Aprovecho para recordarte que no te vayas a la cama con maquillaje”.

La influenciadora ha hecho varias publicaciones tras la filtración de su video con Beéle. | Foto: Instagram @isabella.ladera / Montaje: Semana

En respuesta, recibió el apoyo de una gran cantidad de mujeres que se identificaron con su caso, después de haber vivido situaciones similares.