Beéle e Isabella Ladera son protagonistas de una ola de noticias en plataformas digitales, debido a un video íntimo que se filtró sin consentimiento.

Tras el pronunciamiento de Isabella Ladera, a través de una publicación y de un comunicado legal de sus abogados, el cantante urbano decidió romper el silencio a través de su equipo legal, para responder a los señalamientos que dicen que él fue quien difundió el clip.

Beéle y la firma Víctor Mosquera Marín lanzaron un documento en el que se defendían de las acusaciones y especulaciones que lo culpaban de esta polémica situación. La respuesta presentada de forma pública indicaba que él no era responsable de estas acciones, ya que no buscaba fama a costa de contenidos de este tipo.

“Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, se lee en el comunicado.

Los abogados del famoso artista anunciaron que tomarían acciones legales para determinar quiénes fueron los encargados de compartir las imágenes sensibles. Allí, reafirmaron que se pusieron en contacto con las plataformas digitales, buscando la manera de frenar la difusión y monetización del contenido.

“Se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”, comentaron.

Beéle e Isabella Ladera fueron víctimas de filtración de video. | Foto: Instagram @beele

“De manera inmediata, se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima. Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”, agregaron.

El equipo aseguró que Beéle también era víctima de este crudo momento, pues no estaba relacionado de ninguna forma con el hecho.

“Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”, concluyeron.

Por el momento, habrá que esperar para conocer el proceder de las autoridades, teniendo en cuenta que de ambas partes aseguran que no tuvieron nada que ver con la filtración del video.