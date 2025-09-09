Novio de Isabella Ladera reaccionó tras filtración de video con Beéle y dejó en evidencia su posición: “Nada ni nadie”

El nombre de Isabella Ladera y del cantante Beéle se volvieron tendencia en redes sociales el pasado 7 de septiembre, tras darse a conocer una situación inesperada que generó todo tipo de reacciones.

Ambos fueron expuestos a raíz de la difusión de un material privado que revelaba aspectos personales del vínculo que sostuvieron tiempo atrás.

El video, que rápidamente circuló en plataformas digitales como X, mostraba una escena íntima correspondiente a la época en la que la pareja compartía una relación sentimental.

La filtración despertó interrogantes sobre la manera en la que salió del ámbito reservado a la esfera pública.

Frente a la polémica, la atención se centró en el mensaje que Isabella Ladera publicó en su cuenta de Instagram, donde se refirió a la filtración y compartió cómo se sentía respecto a lo sucedido.

La modelo fue clara en lo “devastada” que se sentía, partiendo de que se sentía vulnerada por estos actos.

Con un comunicado oficial, la venezolana fue contundente y reafirmó que no se derrumbaría por lo ocurrido, ya que su valor no dependía de las decisiones que tomaban los demás. Aunque insinuó cómo habría sido publicado el clip, su mensaje llevó a varias reacciones.

“Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, agregó en la publicación.

No obstante, las miradas de los curiosos se posaron en unas palabras que dejó Hugo García, actual novio de Isabella Ladera, quien no dudó en asegurar que la apoya en todo sentido.

El hombre, que ha trabajado con distintas marcas a través de plataformas digitales, dejó un comentario en la publicación, en el que reafirma que ella no está sola y que tampoco cambiará nada de la percepción que tiene de su pareja.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea 🤎”, escribió en la publicación.

Novio de Isabella Ladera reaccionó. | Foto: Instagram @isabella.ladera

Estas palabras detonaron todo tipo de reacciones en los curiosos, quienes elogiaron la posición que tomó. Muchos aplaudieron el apoyo que le dio, especialmente por no juzgarla ante lo ocurrido.