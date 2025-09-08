Ante la reciente circulación del video en redes sociales en el que supuestamente el cantante colombiano Beéle y la venezolana Isabella Ladera sostiene relaciones íntimas en una habitación, se destapó una decisión que revelaría la identidad de la persona encargada de filtrar el video.

La modelo se refirió a la grabación que se viralizó desde el domingo 7 de septiembre y dio a conocer su opinión a través de su perfil de Instagram, en el que tiene más de 5 millones de seguidores.

Una publicación de tres fotografías en las que expresa lo que sintió al quedar expuesta y, a pesar de no haber mencionado ningún nombre, insinuó que el responsable de divulgar ese momento de su vida privada fue Beéle.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio”, es una de las frases que escribió Ladera en el texto, dando a entender que se refiere al cantante, pues en varias ocasiones anteriores ha confesado el daño que le causó y lo que sintió cuando estuvieron juntos.

Isabella Ladera se refirió frente al video íntimo que se hizo viral. | Foto: Captura de Instagram @isabella.ladera

En la siguiente imagen, Ladera habló de la radical decisión que tomó y lo que hará al respecto, pues reveló que no solo ella se ha visto afectada, sino también su familia.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”, dijo Isabella.

Luego, mencionó que esta situación no la define y continuará haciendo su vida: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”.

Asimismo, la venezolana publicó el comunicado por parte de su grupo de abogados en el que aclara que ella no fue quien compartió el contenido ni hace parte de una estrategia de marketing y tomará las medidas correspondientes para investigar los hechos, identificar a los responsables e interponer las respectivas sanciones.