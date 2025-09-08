El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, ha estado en el foco de la atención pública, tras su proceso legal con su expareja Camila Rodríguez, la muerte de su padre y el reciente video íntimo con la modelo venezolana, Isabella Ladera.

Ladera es una modelo y creadora de contenido, a quien se le relacionó con el barranquillero mientras estaba casado, una situación que desató diferentes opiniones y la venezolana fue blanco de críticas, recibiendo comentarios que la tildaban de “amante”.

Aunque Ladera explicó que ella nunca le haría daño a otra mujer, y en ese momento no sabía que el cantante estaba casado, tiempo después estableció una relación con el intérprete de No tiene sentido, lo que generó más reacciones por parte de los usuarios.

Un amor que al cabo de un tiempo llegó a su fin, a pesar de que la modelo seguía siendo tendencia por sus inesperadas publicaciones en las que parecía referirse a Beéle, hablando de sus sentimientos cuando estuvieron juntos y lo que le afectó.

Isabella Ladera mostró lo que había escrito hace unos meses. | Foto: Captura de Instagram @isabella.ladera

Sin embargo, en esta ocasión, un video que ha estado circulando en X desde el domingo 7 de septiembre, ha llamado la atención de los seguidores, pues, supuestamente, el cantante y la venezolana estarían manteniendo relaciones íntimas en una habitación.

¿Cuál fue la publicación de Camila Rodríguez?

Ante la situación, la expareja y exmánager de Beéle, Camila Rodríguez, más conocida como Cara, subió un video a sus redes sociales con una inesperada frase.

“Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos, y tus acciones sean más fuertes que tus palabras”, escribió en la publicación, la cual en menos de un día ha superado los 23 mil me gusta y 500 comentarios.

“A la final ganó ella. Me alegra mucho los finales felices a quienes se lo merecen”; “Hermosa, que Dios te bendiga”; “Así se ve una dama mi amor”; “Grítalo reina. Todo cae por su propio peso”; “Elegante, inteligente, decente, toda una verdadera dama”; “Ay Camila, todo lo que tienes que pasar, tus niños son tu fortaleza”; fueron algunos de los mensajes.