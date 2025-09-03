Suscribirse

GENTE

La expareja de Beéle confesó cómo cambió su perspectiva del amor, tras su ruptura con el cantante

A través de sus redes sociales, la colombiana habló de cómo percibe el amor hoy en día.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

4 de septiembre de 2025, 2:54 a. m.
Camila Rodríguez, más conocida como Cara, es la exesposa del cantante Beéle con quien tiene dos hijos y recientemente ha estado envuelta en varias polémicas por los problemas legales que se han revelado con el barranquillero.

Sin embargo, después de su separación con el compositor y las críticas que ha recibido, la joven decidió continuar con su vida y se dio una nueva oportunidad en el amor con Jake Castro, el productor con el que ha estado compartiendo románticos momentos.

Cara es muy activa en su perfil de Instagram, en el que ya casi alcanza los dos millones de seguidores y sube contenido constante, mostrando parte de su vida profesional y personal como los instantes que disfruta con sus hijos.

Asimismo, intenta conectar con su comunidad y hace poco realizó una dinámica en la que respondió varias preguntas, entre ellas si creía que las mujeres divorciadas podían encontrar el amor de su vida.

Yo creía que no hasta que Dios me envió un hombre increíble, un compañero de vida, un amigo que me sigue a todos lados, un hombre que me da el valor que merezco como mujer, me respeta, me admira”, escribió la mujer en la primera parte.

Luego, se refirió a lo que ella le funcionó y le dio un consejo a quien le preguntó: “No fue fácil, primero tuve que perdonarme por ser tan dura y perdonar a personas que nunca eligieron, me di mi valor yo mismo me empecé a amar y respetar y ahí fue cuando llegó este amor bonito date tu tiempo vive disfruta y deja todo en manos de Dios él tiene el control de todo créeme yo no lo busqué él llegó a mí”.

Por otro lado, en publicaciones anteriores, Camila ya había mencionado su cercanía con Dios y cómo esta le ha permitido seguir adelante, pues hace unos días fue invitada especial como mujer influyente en El Salvador.

Si se puede seguir adelante. Sí, se puede transformar el dolor en amor. Y cuando eso sucede, el corazón se llena de luz”, dijo la colombiana, quien también aprovecho para agradecer por la oportunidad que le brindaron.

“Gracias por abrirme las puertas de su corazón, por darme un reconocimiento que guardaré como un tesoro, y por regalarme una experiencia que ha marcado mi vida”, agregó, pues afirmó que las personas la recibieron mucho amor y la cultura del país la sorprendió de buena manera.

