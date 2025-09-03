Yago Campos era un influencer y modelo brasileño que compartía su estilo de vida a través de su perfil de Instagram, mostrando los lugares que visitaba y los eventos a los que asistía.

Según la información que circula en internet y las publicaciones realizadas por el joven, Yago se encontraba celebrando su cumpleaños número 25 junto a su mejor amigo Ryan Silveira, con quien realizó un recorrido por Indonesia y Dubái antes de llegar a Grecia.

Según el medio CNN Brasil, los dos jóvenes fueron encontrados en la habitación del hotel de lujo en la isla de Mykonos, ubicada en el archipiélago de las Cícladas en Grecia.

Se afirma que fue el personal encargado de la limpieza alertó sobre una fuga de agua de un cuarto, del cual no obtuvo respuesta por parte los turistas y llamó a las autoridades. Al ingresar, encontraron inconscientes al modelo y al actor, sin embargo, Campos fue declarado muerto en el lugar porque no presentó signos vitales.

Por otro lado, Silveira fue llevado al hospital donde permaneció varios días en coma y el día de ayer realizó su primera aparición en redes, después del incidente; habló de lo que recuerda y se dirigió a la familia de su mejor amigo.

En el video publicado ayer en el perfil del actor, están desactivados los comentarios, se le ve con algunas heridas en el rostro, las cuales no recuerda cómo las obtuvo y se refirió a lo sucedido.

“Ahora que logré tener un poco de acceso, quiero intentar expresar lo que estoy sintiendo, tristeza, angustia... Me siento horrible por haber perdido a una persona tan cercana como Yago. Para mí, él era mi mejor amigo, los familiares y amigos saben lo unidos que éramos”, dijo en la primera parte.

Luego, el actor mencionó que tenía en la mente las fotos y los recuerdos de todo lo que se hicieron, pues no pensó que su viaje terminaría en una tragedia y, aunque se encuentra afectado por la situación, ya se había contactado con la familia para expresarles su apoyo.

Asimismo, el joven confesó que la noche del sábado del 23 de agosto decidieron ir a una fiesta en la que “hicieron cosas lícitas e ilícitas” y lo último que recuerda antes de haber perdido la memoria, es estar recostado en la cama y haber visto a su amigo hacer una llamada con otro amigo y su novia.