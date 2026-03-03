VIVIENDA

Precio de la vivienda nueva. La ciudad que pocos piensan es ahora el lugar más caro para comprar una propiedad

El índice de precios de la vivienda nueva se trepó más para casas que para apartamentos, según la estadística del Dane.

Redacción Economía
3 de marzo de 2026, 5:44 a. m.
Aunque el sector vivienda está fuertemente golpeado por hechos como el debilitamiento del programa Mi Casa Ya, la incertidumbre ante posibles aumentos en la tasa de interés de los créditos y, en general, la expectativa por lo que viene, el precio de la vivienda nueva sigue trepándose.

El Dane reveló el Índice de Precios de la Vivienda Nueva 2025 y, en promedio, se registra una variación anual del 9,17 %, cifra mayor a la de 2024.

La presión sobre ese resultado la hace el segmento de apartamentos, que tuvo un mayor incremento en el mencionado índice: 9,15 %, en comparación con el alza en el precio de las casas: 8,91 %.

Dentro de los datos que contiene el documento sobre índice de precios de la vivienda nueva, uno de los más curiosos es el de las variaciones en las ciudades; ese panorama es totalmente cambiante de un año a otro. Mientras que al cierre de 2024 la ciudad con el mayor índice era Cúcuta, que registraba un 24,6 %, ahora el ranking lo encabeza Armenia, con un 15,7 %. El resultado no deja de llamar la atención, pues ahora la capital nortesantandereana está en los últimos lugares, con un índice de apenas el 4,68 %, solo superado por Villavicencio: 4,48 %, y Popayán, que se ubica en 1,94 %.

Hasta hace poco, Medellín salió a relucir como la ciudad en la que la tendencia es la llamada gentrificación, es decir, el uso del suelo donde hay viviendas antiguas o deterioradas, para promover la renovación urbana, lo que encarece el valor de las unidades habitacionales.

Índice de Precios de la Vivienda Nueva en 2025
Índice de Precios de la Vivienda Nueva en 2025 Foto: Dane / Informe

Pero ahora, la capital antioqueña se ubica por debajo del promedio nacional, con un índice del 8,77 % en el precio de la vivienda nueva.

Bogotá, donde se dice que ya no hay más suelo para construir, la variación en el precio de la vivienda fue del 9,03 %, es decir, casi la misma cifra que el promedio nacional, teniendo en cuenta que la capital del país es la mayor área urbanística del territorio nacional.

En el escalafón de ciudades sobresale también Cali, que registró un índice de precios de la vivienda nueva en un 14,1 %, el segundo más alto entre todas las áreas urbanas que entraron en la medición del Dane.

Sin duda, en las ciudades del Eje Cafetero está pasando algo, pues en el ranking, el tercer lugar lo ocupa Pereira, con un índice del 12,53 %.

El aniversario 489 de Popayán es más que una celebración; comprende un recordatorio del rico legado cultural y el compromiso de sus habitantes y autoridades con un desarrollo sostenible. Desde la música y el arte hasta los proyectos urbanos, la ciudad reafirma su identidad como un lugar que honra su historia mientras construye con orgullo un futuro brillante hacia sus 500 años.
Popayán, la ciudad con el índice de precios de la vivienda nueva más bajo entre las áreas urbanas medidas por el Dane. Foto: Francisco Calderón

Estratos sociales que están pagando más por la vivienda

De acuerdo con la evidencia del informe del Dane, la situación del costo de la vivienda por estratos socioeconómicos resulta interesante.

En el cuarto trimestre del año pasado, mientras que en la ciudad donde más se encareció la propiedad: en Armenia, la mayor variación en el precio de vivienda nueva la tuvieron los estratos altos: 17,42 %. El nivel más bajo de la pirámide social llevó del bulto en ciudades como Cali, donde el índice subió un 26,47 %, más del doble que el promedio del municipio: 13,21 %.

Bucaramanga y Barranquilla también mostraron altos índices de precio para la vivienda en el estrato más bajo de la pirámide: 16,31 y 15,86 %, respectivamente.

Y el sector, golpeado

Un reciente informe de Corficolombiana concluye que el sector vivienda inició 2026 con el peor arranque desde que se tiene registro.

Señala la firma Corfilombiana que “los lanzamientos, iniciaciones y ventas registraron fuertes caídas y alcanzaron mínimos históricos, confirmando que el sector no solo permanece en contracción, sino que continúa profundizando su deterioro”. Es decir, con esta rama de la economía, Colombia está en el peor de los mundos, con vivienda inaccesible en precio, mientras el sector como tal, sin lograr buenos resultados.

