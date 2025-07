Camila Rodríguez más conocida como Cara, es una creadora de contenido que comparte su vida personal y profesional; quien mantuvo una relación sentimental y fue manager del cantante Beelé.

La exesposa del artista reveló en un episodio de UnTalFredo que le habían sido infiel: “En la semana 36, que eso nunca se me va a olvidar; le llegó un mensaje y yo le estaba haciendo la maleta para que se fuera trabajar a Miami. Como yo era su manager yo tenía acceso, pero no me ponía a revisar mensajes”.

En la conversación que Cara encontró en el celular, el cantante le decía a la mujer que él le pagaba todo y ella decidió grabar para que en caso tal, se viera en el reflejo y no dijeran que eran imágenes modificadas.

La entrevista generó polémicas y tiempo después Isabella Ladera y Beelé confirmaron que estaban saliendo, iban a lugares juntos y publicaban fotos de los dos; lo que hizo que aumentarán las críticas y tildarán a la modelo de haberle quitado el marido.

Aunque se dio a conocer que la relación entre el barranquillero y la venezolana no duro mucho, gracias a los rumores que salieron comentando que habían dejado de seguirse y publicar fotos juntos.

Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto y hace poco Isabella subió en sus historias unas fotos de su libreta mostrando lo que había escrito hace unos meses “Me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me odio por amarte”, fueron algunas de las palabras.

Valentino Lázaro, el mejor amigo de Cara compartió en la entrevista de Dímelo King porque empezó una conversación con la modelo con quien no se llevaba muy bien: “Muchas cosas he dicho de Isabella Ladera, pero considero que es un poquito ingenua y me aproveche de eso”.

Luego, el creador de contenido comenta que él vio que Ladera había dicho que era un diario personal donde ella escribía todos los días y se le hizo raro que la siguiente hoja estuviera en blanco.

“Isa para lo que necesites, gorda acá estoy y puedes confiar en mí” le dijo Valentino, luego puso una parte de la llamada telefónica que hicieron donde ella menciona que no sabía que le estaba haciendo daño y le quiere pedir disculpas.

En un video se dio a conocer que Valentino e Isabela también hablaron por mensaje en Instagram, donde él le dice que fue fácil demostrar el malgenio que tenían y que a Camila le dolió que dijera que era un buen papá cuando en realidad era lo que le mostraba a ella y mientras hacia sufrir a su exesposa.