El pasado jueves 7 de agosto en las horas de la tarde se dio a conocer el fallecimiento del señor Breyner López, padre del reconocido cantante barranquillero Beéle.

En primera instancia, la noticia se comenzó a rumorar por TikTok en la cuenta de la tiktoker Sami Lú.

“Hermanas, esta es una lamentable noticia para el cantante Beéle, pues que su papá ha fallecido. Se trata del papá de Beéle, quien a causa de un infarto acaba de fallecer el día de hoy en la ciudad de Barranquilla. No se tiene mucha información al respecto, pero varias personas me escribieron por DM a decirme que efectivamente el papá de Beéle murió de un paro cardiaco. Personas que viven cerca al barrio Simón Bolivar que era donde él vivía y el cantante pues no ha dicho nada al aspecto, pero de todas maneras la noticia está bastante fuerte”, dijo.

Horas más tarde, se dio a conocer que falleció en la Clínica Portoazul de Barranquilla y el reconocido Dímelo King confirmó la noticia: “Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma de Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil”, aseguró en un post en su cuenta de Instagram.

Reacciones a la muerte del papá de Beéle

Por el momento, el intérprete de 'Top Diesel’ no se ha pronunciado en sus redes sociales. Sin embargo, sus seguidores han dejado comentarios en apoyo a él por la devastadora noticia que hoy enluta a su familia.

“Se fue tranquilo viendo a su hijo #1 en el mundo con su música”; “Que triste, Beéle en su mejor momento musical y le pasa esto a su papá, bendito sea Dios, fuerza y solidaridad para él y su familia”; “Me da tristeza porque independientemente de todo, el papá siempre estuvo ahí”; “Y saber que el fin de semana pasado Beéle estuvo en su casa disfrutando de su papá y de los vecinos que lo vieron crecer. Vino a despedirlo sin saber que hoy partiría a la presencia de papito Dios”, escribieron algunos de los internautas.

¿Cómo era la relación de Beéle con su padre?

El famoso cantante no gozaba de una buena relación con su padre, sobre todo para el año 2020. En este tiempo, Breyner publicó un video acusando a su hijo de no ayudarlo económicamente, pese a que necesitaba colaboración para sus medicamentos, ya que tenía complicaciones de salud (anemia falciforme).

Premios Nuestra Tierra 2025 Beéle Abril 24 del 2025 Foto: Helen Ramírez - SEMANA | Foto: Helen Ramírez

De todas maneras, en sus palabras y de propia voz, Breyner aseguró que trabajó muy duro “para que él cumpliera su sueño”.

Para el año 2023, el padre concedió una entrevista al medio 'Lo sé todo’, y allí, aseguró que hizo lo que fuera necesario para que su hijo lograra convertirse en lo que es hoy en día.

“Yo hice lo que nunca ha hecho un taxista, que es levantarme a las 3:00 a. m. y acostarme a las 9:00 p. m., pero lo hice porque tenía un sueño: que mi hijo fuera cantante”, dijo.