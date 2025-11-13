Suscribirse

Luisa Fernanda W se estrena como actriz de doblaje en ‘Zootopia 2′; este es el personaje que interpretará

La famosa influenciadora colombiana hará parte del elenco de la nueva película de Disney.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 9:53 p. m.
Este es el personaje que interpretará Luisa Fernanda W para la nueva entrega de Zootopia.
Este es el personaje que interpretará Luisa Fernanda W para la nueva entrega de Zootopia. | Foto: Foto 1: Instagram: @luisafernandaw - Foto 2: Disney Studios

A través de las redes sociales oficiales, Disney Studios dio a conocer que la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W fue seleccionada por la producción para darle voz a un nuevo personaje en Zootopia 2, especialmente para su doblaje oficial en Latinoamérica.

La película llegará a los cines en el próximo 27 de noviembre, para compartir con los amantes de la primera parte, detalles de lo que ha pasado con Judy Hopes, Nick Wilde y el resto de personajes que construyeron la historia.

En esta ocasión, Luisa Fernanda tendrá una participación especial dentro de la cinta y le prestará su voz la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que hace parte del cuerpo de policías de la ciudad de Zootopia y que está bastante atenta a cada una de las irregularidades y comportamientos prohibidos que se cometen.

Esto la convierte en una figura evitada por Nick y Judy, pues se convierte en un problema cuando quieren cumplir con sus aventuras y desarrollar cada uno de los propósitos que se plantean a lo largo de la trama.

Luisa Fernanda W compartió su alegría al hacer parte de ‘Zootopia 2′

Por medio de su cuenta de Instagram, la paisa se pronunció ante el anuncio y manifestó una gran alegría de haber sido tenido en cuenta por los productores de Disney e invitó a su comunidad de más de 19 millones de seguidores a asistir a los cines para disfrutar de la segunda entrega de la película y apoyarla en esta nueva faceta.

“Por fin puedo contarles que mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Zootopia siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Así que no se la pierdan y acompáñenme a vivir este sueño desde este 27 de noviembre solo en cines. Ahí nos vemos”, mencionó.

Por su parte, Pipe Bueno, su prometido y padre de sus hijos Domenic y Máximo, no se quedó callado y la felicitó por medio de uno de los comentarios de la publicación, que suma más de 30.000 reacciones.

“Como dice mi parcero Eduin Caz… Recuerda existen niveles… y en el más alto ahí estás tú. Te amo", escribió el reconocido artista de música popular.

¿Qué otros actores acompañarán a Luisa Fernanda W en ‘Zootopia 2′?

Michelle Rodríguez: Nibbles Maplestick.

Roberto Baláselos: Alcalde Winddance.

Jerry Velázquez: Gary.

Alex Pelao: Denny Howlett.

Rodrigo Salinas: Russ.

