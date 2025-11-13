Luisa Fernanda W se estrena como actriz de doblaje en ‘Zootopia 2′; este es el personaje que interpretará

A través de las redes sociales oficiales, Disney Studios dio a conocer que la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W fue seleccionada por la producción para darle voz a un nuevo personaje en Zootopia 2, especialmente para su doblaje oficial en Latinoamérica.

La película llegará a los cines en el próximo 27 de noviembre, para compartir con los amantes de la primera parte, detalles de lo que ha pasado con Judy Hopes, Nick Wilde y el resto de personajes que construyeron la historia.

En esta ocasión, Luisa Fernanda tendrá una participación especial dentro de la cinta y le prestará su voz la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que hace parte del cuerpo de policías de la ciudad de Zootopia y que está bastante atenta a cada una de las irregularidades y comportamientos prohibidos que se cometen.

Esto la convierte en una figura evitada por Nick y Judy, pues se convierte en un problema cuando quieren cumplir con sus aventuras y desarrollar cada uno de los propósitos que se plantean a lo largo de la trama.

Luisa Fernanda W compartió su alegría al hacer parte de ‘Zootopia 2′

Por medio de su cuenta de Instagram, la paisa se pronunció ante el anuncio y manifestó una gran alegría de haber sido tenido en cuenta por los productores de Disney e invitó a su comunidad de más de 19 millones de seguidores a asistir a los cines para disfrutar de la segunda entrega de la película y apoyarla en esta nueva faceta.

“Por fin puedo contarles que mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Zootopia siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Así que no se la pierdan y acompáñenme a vivir este sueño desde este 27 de noviembre solo en cines. Ahí nos vemos”, mencionó.

Por su parte, Pipe Bueno, su prometido y padre de sus hijos Domenic y Máximo, no se quedó callado y la felicitó por medio de uno de los comentarios de la publicación, que suma más de 30.000 reacciones.

“Como dice mi parcero Eduin Caz… Recuerda existen niveles… y en el más alto ahí estás tú. Te amo", escribió el reconocido artista de música popular.

¿Qué otros actores acompañarán a Luisa Fernanda W en ‘Zootopia 2′?

Michelle Rodríguez: Nibbles Maplestick.

Roberto Baláselos: Alcalde Winddance.

Jerry Velázquez: Gary.

Alex Pelao: Denny Howlett.