Cultura
Luisa Fernanda W se estrena como actriz de doblaje en ‘Zootopia 2′; este es el personaje que interpretará
La famosa influenciadora colombiana hará parte del elenco de la nueva película de Disney.
A través de las redes sociales oficiales, Disney Studios dio a conocer que la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W fue seleccionada por la producción para darle voz a un nuevo personaje en Zootopia 2, especialmente para su doblaje oficial en Latinoamérica.
La película llegará a los cines en el próximo 27 de noviembre, para compartir con los amantes de la primera parte, detalles de lo que ha pasado con Judy Hopes, Nick Wilde y el resto de personajes que construyeron la historia.
En esta ocasión, Luisa Fernanda tendrá una participación especial dentro de la cinta y le prestará su voz la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que hace parte del cuerpo de policías de la ciudad de Zootopia y que está bastante atenta a cada una de las irregularidades y comportamientos prohibidos que se cometen.
Esto la convierte en una figura evitada por Nick y Judy, pues se convierte en un problema cuando quieren cumplir con sus aventuras y desarrollar cada uno de los propósitos que se plantean a lo largo de la trama.
Luisa Fernanda W compartió su alegría al hacer parte de ‘Zootopia 2′
Por medio de su cuenta de Instagram, la paisa se pronunció ante el anuncio y manifestó una gran alegría de haber sido tenido en cuenta por los productores de Disney e invitó a su comunidad de más de 19 millones de seguidores a asistir a los cines para disfrutar de la segunda entrega de la película y apoyarla en esta nueva faceta.
“Por fin puedo contarles que mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Zootopia siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Así que no se la pierdan y acompáñenme a vivir este sueño desde este 27 de noviembre solo en cines. Ahí nos vemos”, mencionó.
Por su parte, Pipe Bueno, su prometido y padre de sus hijos Domenic y Máximo, no se quedó callado y la felicitó por medio de uno de los comentarios de la publicación, que suma más de 30.000 reacciones.
“Como dice mi parcero Eduin Caz… Recuerda existen niveles… y en el más alto ahí estás tú. Te amo", escribió el reconocido artista de música popular.
¿Qué otros actores acompañarán a Luisa Fernanda W en ‘Zootopia 2′?
Michelle Rodríguez: Nibbles Maplestick.
Roberto Baláselos: Alcalde Winddance.
Jerry Velázquez: Gary.
Alex Pelao: Denny Howlett.
Rodrigo Salinas: Russ.