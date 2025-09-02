Luisa Fernanda W confesó si está esperando otro hijo de Pipe Bueno y se sinceró con fuerte tema

Desde hace varios años, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido considerados como unas de las parejas más sólidas de la farándula colombiana, pues pese a la polémica que los envolvió en los inicios de su relación, han formado un hogar estable en compañía de sus pequeños hijos Máximo y Domenic.

Incluso, a finales del año 2024, el famoso cantante de música popular le propuso matrimonio a la creadora de contenido en medio de un romántico evento en la ciudad de París, Francia.

La pareja está comprometida desde hace varios meses. | Foto: Instagram de Pipe Bueno

Esto ha hecho que muchos se pregunten si las estrellas del mundo del entretenimiento disfrutarían ser padres de nuevo, pues en varias ocasiones, Pipe Bueno ha dejado saber que uno de sus más grandes sueños es tener una niña.

Ante esto, en varias entrevistas, Luisa Fernanda W ha dejado en claro que, aunque no se cierra a la posibilidad de quedar nuevamente en embarazo, no considera que este sea el momento pertinente, pues tanto ella, como su pareja, están enfocados en sacar adelante sus empresas y proyectos profesionales.

Sin embargo, en las últimas horas, se pronunció de nuevo frente al tema, pues logró leer algunos comentarios de personas que manifestaron estar seguras de que se encuentra esperando un bebé nuevamente.

“Les voy a compartir algo y es que a veces no sé como sentir cuando me dicen, ‘ay, Luisa, yo sé que estás embarazada, lo estás ocultando’, porque simplemente que les puedo decir muy sinceramente desde que yo llegué a México he comido, tacos de una manera deliciosa, en fin”, dijo en medio de una dinámica con sus millones de seguidores.

Afirmó que, pese a no estar en estado de gestación, se torna complicado recibir comentarios en sus redes sociales en los que se hagan afirmaciones y comentarios con respecto a su cuerpo y a los cambios que presente en cuanto a su figura y contextura.

“No estoy embarazada, pero es como que no sé como sentirme, quizás me he subido unos kilitos, pero ¿eso qué?“, dijo con un tono de incomodidad.

Sus palabras generaron un debate en la sección de los comentarios, en los que varios de sus fanáticos salieron en su defensa y criticaron a las personas que, de manera constante, están haciendo juicios.