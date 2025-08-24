Pipe Bueno publicó nuevo video y soltó duro mensaje en medio de tema con Luisa Fernanda W: “Es difícil soltar”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sigue en el foco mediático, luego de lanzar una serie de palabras en redes sociales, donde daban a entender que estarían atravesando una crisis amorosa. Ambos dejaron los detalles de lado, enfocándose, particularmente, en lanzar frases sueltas a través de unos post.

Recientemente, luego de dar unas declaraciones bastante inesperadas, el cantante de música popular volvió a mover sus fichas y publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde reflejaba el aparente dolor que se sentía cuando se tenía que soltar a alguien y existía mucho amor de por medio.

Pipe Bueno utilizó su perfil para agregar un pequeño clip, el cual lo mostraba cantándole a la cámara en compañía de dos conocidos. El caleño interpreta parte de la letra de su nueva canción, ubicando un texto que despertó reacciones.

De acuerdo con lo que se detalló, el artista está sentado y canta unas líneas de su producción musical, afirmando que lo que más dolía era decirse adiós cuando el amor seguía intacto entre las personas.

“Es difícil soltar y más cuando hubo tanto amor”, escribió dentro de las imágenes.

“Ahí sí que duele... ¿O no?”, agregó en el pie de foto, llevando a que sus fanáticos reaccionaran de distintas maneras.

A pesar de que el cantante no profundizó en qué había detrás de esta publicación, los curiosos debatieron acerca de si se trataba de marketing o era un indicio de la posible separación. Muchos aseguraron que la crisis sería real, pues la influencer se estaba refiriendo de manera extraña sobre el tema.

“Las palabras tienen poder, no atraigan ese tipo de cosas a sus vidas”; “Ay, no, qué estrés. La canción muy sentida... y me da tristeza pensar que es para Lu”; “Que no se separen, me encanta esta pareja”; “Qué buen marketing, los felicito”; “No entiendo qué pudo pasar”; “Puede ser cierto, se fueron a México por el trabajo de él y resulta que no sale de Medellín, así cualquiera se aburre”, entre otros comentarios.

Por el momento, habrá que esperar para saber más sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que no se desmintió ni confirmó los rumores que rondaban a los dos cantantes.