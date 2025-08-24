Luisa Fernanda W y Pipe Bueno continúan como foco de miradas en plataformas digitales, debido a una serie de contenidos que compartieron en sus redes sociales, hablando de un aparente cambio dentro de su relación amorosa.

A pesar de que ninguno ha confirmado que su vínculo terminó o se encuentra en una crisis, muchos especulan acerca de lo que ocurre dentro de esta historia. Los curiosos lanzan comentarios refiriéndose a un posible marketing o una estrategia para promocionar canciones.

Pese a lo reiterativo que fue el asunto, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mantuvieron en silencio, dejando únicamente dos contenidos que hacían alusión al interés y las transformaciones que había entre las personas. Ambos se encargaron de subir post distintos, intentando esquivar las interrogantes en el plano mediático.

No obstante, ante la insistencia de los seguidores de Instagram, la creadora de contenido decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial, hablando de diversos temas de su presente.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no se han casado, conviven en unión libre. | Foto: Instagram: @pipebueno

Una de las inquietudes que salió a flote estaba relacionada con aquella polémica de su compromiso con Pipe Bueno, intentando saber si se trataba de una estrategia de marketing. La empresaria no se quedó callada y habló de esto de primeras, poniéndole freno a los rumores.

“¿Todo eso es por publicidad para la nueva canción de Pipe Bueno?”, escribió una persona en la casilla.

Luisa Fernanda W fue clara sobre lo que ocurría, asegurando que su pareja sí estaba de lanzamiento, al igual que ella, pero que no tenía nada que ver con las publicaciones que hicieron. Aunque no entró en detalles, señaló que una cosa no se relacionaba con la otra.

“Sabía que esta iba a ser la primera pregunta, así que, para que podamos avanzar, les cuento: por estos días sí estamos de estreno con canciones como ‘Te extraño’ y ‘Me enamoras rápido’ junto a Itzza, Ryan y Dejota. Pipe también acaba de lanzar ‘Dime qué prefieres’”, escribió en una historia en fondo negro.

De igual manera, afirmó que le gustaría decir que sí se trataba de una campaña de marketing por alguna de estas ideas artísticas, pero la realidad estaba alejada de ello. Fue entonces cuando soltó una petición, precisamente sobre el tiempo que necesitaba para confesar lo que sucedía.

“Pero todo de lo que se está hablando ahorita no tiene nada que ver con el lanzamiento de una canción. Me encantaría decirles que sí, pero no. Denme unos días y les cuento qué está pasando, ténganme paciencia”, agregó.

Luisa Fernanda W habló sobre tema con Pipe Bueno | Foto: Instagram @luisafernandaw