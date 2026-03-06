¿Luisa Fernanda W de pelea con su familia? La ‘influencer’ habló y se mostró molesta: “Cansones, no tengo que dar explicaciones”

Luisa Fernanda W se ha convertido con el paso de los años en una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Todo lo que pasa en su vida es de interés de sus seguidores y de los internautas como tal, ya sea por algo positivo o no.

Recientemente, la influencer paisa está en el ojo del huracán por una supuesta discordia con su familia: su hermana Angie Mejía, y su mamá, Viviana Ríos.

Todo empezó luego de que su hermana Angie compartiera en su cuenta de Instagram una foto junto a su madre debido a la celebración de cumpleaños de la señora.

“¡Feliz cumpleaños a la reina de la casa! Gracias por enseñarme a caminar por la vida con la frente en alto y el corazón lleno. Eres mi ejemplo a seguir y mi mejor amiga. Que este año esté lleno de salud, risas y de todos esos sueños que aún te faltan cumplir ¡Te amo mi reina", escribió Angie en su publicación.

Varios de los internautas dejaron comentarios en contra de Luisa, mencionando que ella nunca estaba con su familia, que nunca la presumía, y lo que avivó los rumores de un posible disgusto fue que Angie le dio like a todos estos comentarios que se iban en contra de su hermana.

Algunos de los comentarios más fuertes de los detractores de Luisa fueron:

“Luisa está con todos: amigos, la familia de Pipe, la hermana de Pipe, pero jamás con la hermana y la mamá”; “Fuera la suegra ahí si le lambonea y le dedica 100 historias”; “Ni siquiera se siguen, no ves que Luisa es estrato mil, y se ve que es bien alejada de la familia, solo ellas sabrán”; “Luisa te doy un consejo, deja de aparentar una vida perfecta y soñada. Se coherente. Uno no aleja a la familia... mamá, hermana y papá por nada, no por dinero ni por nada. No te juzgo. Simplemente tus acciones revelan lo que haces”; “Esa tipa nunca la presume y sale a decir que a la mamá no le gustan las redes, pero nos damos cuenta que es a ella la quien no le gusta porque su hermana la presume cada vez que puede”.

Luisa Fernanda W respondió por críticas que recibe debido a supuesta pelea con su familia

Estas especulaciones, y sobre todo las críticas, llegaron a oídos de la influencer que hoy en día vive en México, y como era de esperarse, se pronunció a través de un live en sus redes sociales con un gran tono de molestia.

“Hoy andan pues con un bullying conmigo, ‘ay por qué no presumes a tu familia, por qué no presumes a tu mamá’, ¡Ay! Cansones, cansones, yo no tengo que darles explicaciones a las personas que comentan con mala intención", dijo inicialmente la creadora, mientras compartía un espacio con amigos en su casa.

@tenshikaje Luisa Fernanda W vivió un momento incómodo durante un en vivo cuando un seguidor le preguntó por qué no “presume” a su mamá y a su familia en redes. La influencer respondió visiblemente molesta y aseguró que se sentía atacada por ese tipo de comentarios.#luisafernandaw #viral #fyp #noticiastiktok #tendencia ♬ sonido original - tenshikaje Clips

“Lo importante es que yo sepa la relación que tengo con mi mamá y gracias a Dios está bien. Lo que inventen por fuera me tiene sin cuidado. Cuántas cosas no han inventado de mí, o sea, ¿Ustedes están conscientes? Ya, no les tengo que dar explicaciones”, añadió.

Por último, dejó ver que no le dará relevancia a lo que se está diciendo de ella en redes sociales: “Comenten lo que se les de la gana, Luisa en todos lados menos con la mamá, ¿Y a usted qué le importa? Vaya donde la suya. Deje de estar preocupándose por la mía o por lo que yo haga con la mía”, concluyó.