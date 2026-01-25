Luisa Fernanda W no se quedó callada y reaccionó a incómodas imágenes sobre supuesta ‘maldición’ de Pipe Bueno

La música popular colombiana vive días de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más queridas del género. En medio del dolor colectivo, una polémica surgió en redes sociales y tuvo como protagonista a Pipe Bueno, amigo cercano y colega del artista, quien reaccionó con molestia ante un comentario que consideró una falta de respeto en un momento de profunda sensibilidad.

El intérprete compartió un video en sus plataformas digitales en el que, visiblemente afectado y entre lágrimas, expresó su tristeza por la partida de quien llamó su “hermano” en la industria. Sin embargo, el gesto de duelo se vio empañado cuando un usuario decidió traer a colación una de las teorías conspirativas más comentadas de la farándula nacional.

“Pipe #nomasfotos”, escribió el internauta, haciendo referencia a la supuesta “maldición” asociada al cantante. La respuesta del artista no se hizo esperar y fue directa, dejando claro su malestar ante lo que percibió como una burla fuera de lugar.

“¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”, escribió el caleño.

Luisa Fernanda W respondió a cuestionamientos por no ser vista junto a Pipe Bueno tras muerte de Yeison Jiménez

Aunque el comentario fue eliminado poco después, una captura de pantalla ya circulaba ampliamente, evidenciando la indignación del cantante frente a la falta de empatía en un momento de duelo.

Sin embargo, en plataformas digitales siguieron apareciendo memes relaciones con el tema, por lo que algunas personas acudieron al perfil de Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, para saber cómo llevaba este asunto.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la paisa aprovechó para responder una interrogante que involucraba este tema, siendo completamente sincera sobre cómo llevaba las cosas.

Según quedó registrado, a la empresaria le preguntaron qué pensaba de los memes relacionados con la supuesta maldición, por lo que fue clara en cuanto a los post que consumía en redes sociales.

“¿Qué piensas sobre este meme tan desagradable hacia Pipe sobre las fotos? ¿Cómo suele llevarlo?”, indagó la persona en la casilla.

Luisa Fernanda W no titubeó y aseguró que no le daba relevancia a esta clase de actos, ya que su algoritmo estaba bien encaminado y no solía ver este tipo de publicaciones. No obstante, señaló que sabía de la existencia porque se las hacían llegar por mensajes.

“No le doy importancia. Además, tengo mi algoritmo muy bien educado, ese tipo de memes no me aparecen. Sé que existen porque me los han enviado”, aclaró.