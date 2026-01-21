Gente

Luisa Fernanda W respondió a cuestionamientos por no ser vista junto a Pipe Bueno tras muerte de Yeison Jiménez

La influencer aclaró si estuvo con el cantante en este momento tan difícil.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

21 de enero de 2026, 9:01 p. m.
La música colombiana quedó marcada por el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo. El artista viajaba en una avioneta junto a otras cinco personas rumbo a un compromiso laboral, cuando se produjo el siniestro que acabó con la vida de todos los ocupantes.

La noticia generó un fuerte impacto entre seguidores y referentes del género popular, que lamentaron la pérdida de una de sus figuras más queridas. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, un hecho que aún deja múltiples interrogantes.

No obstante, los fanáticos han estado pendientes de quiénes participaron de los homenajes póstumos, entrevistas y despedidas a Yeison Jiménez, teniendo en cuenta lo bien rodeado que estaba de sus colegas.

Una de las personas que no fue vista en los eventos fue Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, ya que no apareció en ningún video o foto. La empresaria no fue captada en redes sociales, despertando especulaciones de una distancia con el artista.

Por este motivo, en plataformas digitales, un usuario utilizó una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en Instagram para indagar esta supuesta ausencia. El mensaje se enfocaba en que nadie la vio, a lo que ella respondió de forma puntual.

No te he visto acompañar a Pipe en nada de lo de Yeison Jiménez”, escribió la persona en la casilla.

Luisa Fernanda W confirmó que sí lo acompañó en todo el proceso por la muerte de Yeison Jiménez, pero se aseguró de que no la vieran, ya que solo estaba de corazón y no buscando publicar nada al respecto.

Y me encanta que no me hayan visto. Claro que lo he acompañado, pero no me interesa publicarlo”, escribió.

Varias personas reaccionaron en un post, aplaudiendo esta clase de respuesta, ya que sentían que era lo correcto, en especial por la privacidad de su relación.

“Malo si busca protagonismo, malo si no aparece”; “Problema absolutamente de ellos”; “Se tenía que decir y se dijo, así de simple”; “Excelente respuesta”; “Así es, muy buena respuesta”; “Si que joden, ole”; “Pero la gente si es metida, ¿no?”, entre otros comentarios.

